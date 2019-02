Scholes vokste opp i Stor-Manchester som Oldham-supporter, og nå skal han forsøke å løfte klubben i sitt hjerte.

Oldham rykket ned til nivå fire i engelsk fotball sist sesong og ligger nå på 14.-plass i League Two.

Det ble spekulert i at Scholes' eierandel i småklubben Salford City ville hindre ham fra å ta en mangerjobb i en annen klubb. Fredag ble det bestemt i et ligamøte at det ikke var noen konflikt mellom de rollene, og dermed kunne Oldham ansette den tidligere midtbanespilleren.

Scholes spilte for Manchester United i hele sin aktive karriere og vant 25 titler med storklubben. Han fikk også 66 landskamper for England.