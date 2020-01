Sceneskifte for hoppuka: Over til TV 2

Av Stian Grythaugen

Helt siden 1963 har norske TV-seere trukket til statskanalen for å følge de fire hoppukerennene i Tyskland og Østerrike. Tidligere i år ble det imidlertid kjent at TV 2 hadde sikret seg rettighetene til konkurransene i Innsbruck og Bischofshofen.

Til fredagens kvalifisering i Bergiselbakken inntar derfor Kasper Wikestad kommentatorboksen. Med seg har han tidligere storhopper Andreas Stjernen. På sletta har TV 2 i tillegg ytterligere en tidligere hopp-profil i rollen som ekspert, Tom Hilde.

Det er medlemskapet i Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som NRK også er en del av, som ligger til grunn for TV 2s inntog i hoppuka. EBU har sikret seg rettighetene til verdenscuprenn i Østerrike denne og de kommende sesongene.

Konkret betyr det at TV 2 og NRK fordeler rennene fra alpelandet seg imellom. Det endte blant annet med at hoppuka ble delt i to.

Forventninger

– Vi gleder oss til å sende hoppuka. Det er nytt for TV 2, men ikke for seerne. Vi skal få til hopp på en like god måte som før. Vi begynner ikke på null, for vi har mange profiler og mye kompetanse, sa kanaldirektør Trygve Rønningen da avtalen ble kjent.

I hoppleiren ble nyheten mottatt med stor grad av forventning.

– Man er jo alltid spent når det kommer endringer, men samtidig er jeg skrudd sammen sånn at jeg ikke er redd for endringer så lenge man opplever at de som kommer inn og tar over har høy motivasjon i forhold til å gjøre nettopp det, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB for en tid tilbake.

Han håper TV 2 kan bidra til å løfte sporten ytterligere.

– For meg er det kjempespennende å se i hvilken grad TV 2 kommer til å bruke all den kunnskapen de har bygget seg opp gjennom å bygge opp Premier League, og om de klarer å gjøre noe av det samme med hopp. Det ville betydd enormt mye. Desto flere mediehus og TV-kanaler som er interessert i det vi driver med, desto bedre er verden for oss, sa Bråthen.

Rutine

TV 2 har de siste sesongene hatt rettighetene til og vist en mengde store vintersportsarrangementer fra Sveits. Før jul sendte kanalen blant annet verdenscuprennene i hopp i Engelberg.

Hoppuka er for øvrig ikke det første store idrettsarrangementet NRK og TV 2 deler seg imellom. Allmennkringkasterne har etter hvert opparbeidet seg betydelig rutine på den fronten, for eksempel i forbindelse med store fotballmesterskap.