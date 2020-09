Det tok tid for Lars Lagerbäck å fordøye fadesen mot Østerrike fredag. Da han så kampen om igjen lørdag morgen, ble miseren bare bekreftet.

Han måtte legge det bak seg. Sannheten var brutal. Østerrike var best på alle parametere.

– Vi spiller ikke to så svake kamper på rad. Det var min feil. Vi trodde kanskje vi var bedre enn vi er etter to år uten ydmykelser. Dette er først og fremst en mental greie som jeg har ansvaret for. Dette var en vekkerklokke, sa han på lørdagens pressekonferanse etter restitusjonstrening på Ullevaal.

Kamp i Belfast

Søndag reiste laget til Belfast og skulle ha første trening på Windsor Park i går ettermiddag.

Nord-Irland tok et sterkt bortepoeng i Bucuresti mot Romania (1–1) og vil vise Norge at det betyr noe å ha rykket ett nivå opp i Nations League.

Både Lagerbäck og spillerne sa før kampen mot Østerrike at laget hadde hevet seg på den måten at bunnivået nå var mye høyere.

1–2 tapet for Østerrike motbeviste dette. Laget klarte ikke å takle Østerrikes høye press og Norge var nærmest handlingslammet i over en time.

Må vinne

– Er det slik at dere må vinne mot Nord-Irland om dere skal være med inn og vinne gruppen?

– Ja, det tror jeg, sier Lars Lagerbäck, som vil se et Norge som slår gnister.

Neste oppgave er EM-kvalifiseringen mot Serbia på Ullevaal 8. oktober. Det blir en ren cupkamp. Vinnes den møter vi enten Skottland eller Israel i en ren finale om å komme til EM.

Erling Braut Haaland fikk sin første scoring på landslaget, men den kom etter at Alexander Sørloth hadde erstattet Joshua King som spiss. Sørloth la inn en solid søknad om å starte i Belfast.

Også Lagerbäcks tidligere landslag, Sverige og Island, tapte sine kamper 0–1 lørdag. Tar vi med også Danmark og Finlands ettmålstap var det en svart åpning for Norden.

Det bare bekrefter hvoro jevn fotballen er og hvor små marginer som gjelder, mener Lagerbäck.