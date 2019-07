Sander Berge takket nei til Premier League-klubb

Nyopprykkede Sheffield United la inn et bud på nordmannen, men 21-åringen takket nei, bekrefter Genks sportsdirektør Dimitri de Conte overfor VG.

Grunnen skal være at Berge har større ambisjoner. Midtbanespilleren er ettertraktet i Fotball-Europa, og en rekke klubber skal være interesserte i nordmannens tjenester.

Berge kom til Genk fra Vålerenga i 2017. Siden da har han notert seg for 82 kamper, to mål og fire målgivende pasninger for belgierne.

Den belgiske storavisen Het Laatste Nieuws hevder at Genk ønsker seg rundt 240 millioner kroner for landslagsspilleren. Skulle det bli overgangssummen, blir Berge den dyreste norske fotballspilleren gjennom tidene.

Listen toppes av Tore André Flo og Mohamed Elyounoussi. Sistnevnte ble kjøpt fra Basel for 185 millioner kroner av Southampton i fjor sommer. Flo gikk fra Chelsea til Rangers i juli 2000 for omtrent samme beløp.