Salah skrev Liverpool-historie med lynraskt ledermål – Midtjylland slo tilbake

Den kjappe scoringen var nemlig egypterens 22. i Champions League for Liverpool. Ingen har flere i Merseyside-klubbens historie. Klubblegenden Steven Gerrard endte på 21.

Målet kom etter svakt forsvarsspill hos hjemmelaget i Herning. Et tilbakespill med feil adresse endte med at Salah kom alene med Midtjylland-keeper Jesper Hansen, som ikke klarte å stoppe avslutningen fra Liverpool-stjernen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp lot en rekke av sine stjerner hvile onsdag, men sendte blant andre Salah, Fabinho og Trent Alexander-Arnold på banen fra start. Mot reservepregede gjester yppet Midtjylland seg.

Straffe

Utligningen kunne kommet allerede i første omgang da Fabinho reddet en avslutning på målstreken, men scoringen hjemmelaget jaget kom i stedet 17 minutter etter pause.

Da gikk Anders Dreyer i bakken i duell med Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher. Dommer François Letexier blåste straffe etter å ha sjekket episoden på VAR-skjermen. Fra krittmerket var midtstopper Alexander Scholz sikker.

Flere profilerte LIverpool-spillere ble sendt på banen etter pause i jakten på scoringer som ville avgjøre kampen, men de satt langt inne. Midtjylland var vel så farlige som gjestene.

Annullert mål

Kvarteret før slutt trodde Scholz at han hadde sendt hjemmelaget i ledelsen, men en flere minutter lang VAR-sjekk avslørte en marginal offsidesituasjon in forkant av at forsvarsspilleren satte inn sitt andre mål for dagen.

På tampen fikk også Liverpools Takumi Minamino en scoring annullert for offside.

Dermed ebbet det ut med ett poeng til hvert av lagene i Herning.

Liverpool var allerede klare som gruppevinnere før onsdagens kamp. Til utslagsrundene får Klopps menn selskap av Atalanta, som sikret annenplassen ved å slå Ajax til 1-0 i Amsterdam onsdag.