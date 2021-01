Også for Alexander Sørloth, som ble byttet inn for hjemmelaget på 0-1, ble det en merkedag. Han scoret omsider sitt første bundesligamål da han på en keeperretur satte inn trøstemålet i kampens siste minutt.

RB Leipzig ville med seier inntatt tabelltoppen. I stedet var det Haalands lag som klatret på tabellen. Nå er det bare fem poeng opp til serieleder Bayern München, som tapte i Mönchengladbach fredag.

– Alle visste at dette var en veldig viktig kamp for oss, en kamp som ville vise hvilken retning vi er på vei, sa Emre Can til Sky etter kampen.

– Jeg tror seieren vil gjøre oss godt, for alle vet at de siste ukene ikke har vært lette for oss.

Trener Lucien Favre fikk sparken før jul. Edin Terzic har fått jobben ut sesongen, og han fikk en kraftig opptur lørdag.

Haaland er oppe i 12 scoringer i Bundesliga denne sesongen. Lørdagens mål var hans første i 2021.

Leipzig var hakket bedre i en relativt jevnspilt første omgang, men det var Borussia Dortmund som festet grepet etter pause. Haaland var sentral i angrepet som ga ledelse, selv om han verken ble notert for mål eller assist på 1-0.

Hælflikk

Etter et innkast på høyresiden kombinerte han med Marco Reus og stormet i høyt tempo fram på siden. Han sentret til Reus, som med en hælflikk styrte ballen videre til Jadon Sancho. Den unge engelskmannen skjøt utakbart i mål.

Sørloth startet på benken for RB Leipzig, men ble kastet innpå like etter baklengsmålet. Han avløste Emil Forsberg, mens hurtigtoget Lukas Klostermann kom inn for lagkaptein Marcel Sabitzer.

I det 65. minutt ble Haaland spilt gjennom av Sancho. Han fyrte løs mellom armene på keeper Peter Gulacsi, men ballen smalt i tverrliggeren og spratt ut igjen.

RB Leipzig svarte et drøyt minutt senere da Daniel Olmo kom seg gjennom på flanken og skjøt i lengste stolpe og ut. Sørloth var også nær ved å få avsluttet inne i feltet, men så kom knockoutslaget.

Herjet

Haaland både startet og avsluttet angrepet som ga 2-0 i det 71. minutt. Han viste både teknikk og kraft da han tok seg forbi fire Leipzig-spillere og dyttet ballen ut til Sancho på venstresiden. Via to medspillere og en ny hælflikk (denne gang fra Raphaël Guerreiro) havnet ballen ute hos Sancho igjen. Da hadde Haaland tatt plass ved lengste stolpe, der han knuste Marcel Halstenberg i lufta og stanget inn 2-0.

I det 85. minutt var det tid for en ny Fortnite-feiring fra Haaland. Han ble spilt gjennom av Reus, rundet keeper og scoret enkelt.

Sørloth-målet på tampen endret ingenting, men det gjorde nok godt for trønderen.

Tysk 1. Bundesliga menn lørdag, 15. runde:

Freiburg – Köln 5-0 (2-0)

Mål: 1-0 Ermedin Demirovic (18), 2-0 Nicolas Höfler (39), 3-0 Roland Sallai (59), 4-0 Philipp Lienhart (69), 5-0 Lucas Höler (79).

RB Leipzig – Borussia Dortmund 1-3 (0-0)

Mål: 0-1 Jadon Sancho (55), 0-2 Erling Braut Haaland (71), 0-3 Haaland (84), 1-3 Alexander Sørloth (89).

Alexander Sørloth spilte 29 minutter som innbytter for RB Leipzig, Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Borussia Dortmund.

Leverkusen – Werder Bremen 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Ömer Toprak (52), 1-1 Patrik Schick (70).

Mainz – Eintracht Frankfurt 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 André Silva (str. 24), 0-2 Silva (str. 72).

Schalke – Hoffenheim 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Matthew Hoppe (42), 2-0 Hoppe (57), 3-0 Hoppe (63), 4-0 Amine Harit (80).

Union Berlin – Wolfsburg 2-2 (1-1)

Mål: 0-1 Renato Steffen (10), 1-1 Sheraldo Becker (29), 2-1 Robert Andrich (52), 2-2 Wout Weghorst (str. 65).

Rødt kort: Maximilian Arnold (50), Wolfsburg.

Julian Ryerson spilte 4 minutter som innbytter for Union Berlin.