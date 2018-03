Så tapte Klæbo en sprint. Men vant sammenlagt

Sport

Av Bernt Harald Brennevann

Johannes Høsflot Klæbo sikret seg sprintkula, men maktet ikke å hamle opp med Federico Pellegrino i Lahti. Klæbo måtte nøye seg med 3.-plassen.

Klæbo gjorde ikke sin beste sprintfinale rent taktisk. Han havnet litt bakpå, og trønderen klarte aldri å ta seg opp igjen.

Pellegrino fikk en komfortabel spurt på oppløpet. Ingen var i nærheten til å frarøve italieneren seieren. Gleb Retivykh fra Russland ble nummer to, slått med 77 hundredeler.

Med seieren viste Pellegrino at han fortsatt er eneren innen skøytesprint. Men det tar neppe lang tid før Klæbo også tar over den tronen. Pellegrino klarte å ta seg til finalen til tross for et tidlig stavbrudd i semien.

Sindre Bjørnestad Skar endte på fjerdeplass i finalen.

Alle de norske gikk videre fra kvalifiseringen, men som på kvinnesiden ble det tidlig slutt for mange i kvartfinalen. Finn Hågen Krogh, Eirik Brandsdal og Gjøran Tefre røk ut på tid, mens Pål Golberg endte helt sist i sitt heat.

Klæbo var nummer to sin kvartfinale med Pellegrino. Skar og Iversen vant sine heat. I semifinalen var det slutt for sistnevnte. Trønderen endte da på femteplass. (NTB)