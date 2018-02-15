Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix
Aksel Lund Svindal med sin gullmedalje torsdag.
Så mange medaljer har vi
Se oppdatert oversikt over landenes medaljer i OL:
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Sport
Medaljeoversikt vinter-OL i Pyeongchang etter 39 av 102 øvelser:
|
Gull
|
Sølv
|
Bronse
|
Tyskland
|
9
|
2
|
4
|
Norge
|
6
|
7
|
4
|
Nederland
|
5
|
5
|
2
|
USA
|
5
|
1
|
2
|
Canada
|
4
|
5
|
4
|
Sverige
|
3
|
2
|
0
|
Frankrike
|
3
|
1
|
2
|
Østerrike
|
2
|
1
|
3
|
Italia
|
1
|
1
|
3
|
Sør-Korea
|
1
|
0
|
1
|
Japan
|
0
|
4
|
3
|
Australia
|
0
|
2
|
1
|
Kina
|
0
|
2
|
0
|
Slovakia
|
0
|
2
|
0
|
OAR
|
0
|
1
|
4
|
Sveits
|
0
|
1
|
1
|
Tsjekkia
|
0
|
1
|
1
|
Slovenia
|
0
|
1
|
0
|
Finland
|
0
|
0
|
3
|
Kasakhstan
|
0
|
0
|
1
|
Spania
|
0
|
0
|
1
Delt bronse i 10 km langrenn kvinner.
(NTB)