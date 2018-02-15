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Aksel Lund Svindal med sin gullmedalje torsdag.
Aksel Lund Svindal med sin gullmedalje torsdag.

Aksel Lund Svindal med sin gullmedalje torsdag.

Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix
Aksel Lund Svindal med sin gullmedalje torsdag.

Så mange medaljer har vi

Se oppdatert oversikt over landenes medaljer i OL:

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Sport

 

Medaljeoversikt vinter-OL i Pyeongchang etter 39 av 102 øvelser:

 

Gull

 Sølv

 Bronse

Tyskland  

  9

 2

4

Norge

 6

 7

4

Nederland

 5

 5

2

USA

5

1

2

Canada

4

5

4

Sverige

3

2

0

Frankrike

3

1

2

Østerrike

2

1

3

Italia

1

1

3

Sør-Korea

1

0

1

Japan

0

4

3

Australia

0

2

1

Kina

0

2

0

Slovakia

0

2

0

OAR

0

1

4

Sveits

0

1

1

Tsjekkia

0

1

1

Slovenia

0

1

0

Finland

0

0

3

Kasakhstan

0

0

1

Spania

0

0

1

Delt bronse i 10 km langrenn kvinner.

(NTB)
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