Ruud måtte skjule at han fikk krampe

Sport

Av Lars Eide

MELBOURNE: Fire timer og 16 minutter og et skikkelig tennisdrama ble servert på bane 19 i Melbourne Park mandag. Casper Ruud kjempet og kjempet. Og han fikk lønn for strevet da han sikret seg avansement til 2. runde i Australian Open.

– Det er den feteste seieren jeg har hatt. 11-9 i avgjørende sett! Det er ikke hver gang man får den muligheten, sier Ruud til NTB.

– Jeg er ganske sliten, for å være ærlig. Det var en lang ball da jeg brøt ham, og da begynte jeg å kjenne på krampe i hamstringen. Det er vanskelig å få vekk. Jeg prøvde å strekke litt i smug så han ikke skulle se meg. Men jeg klarte å bryte ham og holde serven til slutt. Ekstremt deilig, legger han til.

Ikke Grand Slam hver dag

Ruud vant femsettsthrilleren med sifrene 6-3, 3-6, 6-7 (5-7), 7-5, 11-9. Han var hardt presset da han lå under 1-2 og fikk hele åtte bruddballer mot seg i fjerde sett. Da måtte han jobbe med seg selv.

– Det var kjipt, men jeg tenkte: «Det er ikke hver dag man får spille hovedrunde i Grand Slam, så jeg får dra ut og krige og gjøre det jeg kan for å snu det», sier en ganske sluttkjørt Ruud.

I siste sett holdt begge serven, men Halys så ut til å ha overtaket fordi han hadde mindre problemer i servegamene sine. Ruud brøt til slutt til 10-9 og sikret avansementet på sin tredje matchball.

– Jeg måtte kjempe hardere for gamene mine enn det han måtte. Men det står ikke på tavla at man har kjempet hardere for sine games til slutt når resultatet kommer opp. Jeg er bare stolt av meg selv og glad for at jeg klarte å krige på hvert poeng og ikke gi meg. Resultatet kommer om man står på, forteller Ruud.

– Hva er klokka?

Onsdag er det klart for 2. runde. Da venter Diego Schwartzman. Argentineren er ranket som nummer 26 i verden. Akkurat det er vanskelig for Ruud å tenke på akkurat nå.

– Nå skal jeg på massasjebenken i en time og så skal jeg spise. Hva er klokken? spør han NTB.

Svaret på det er sent. Kampen var over like før 22.30 lokal tid. Kampen begynte i dagslys og avsluttet med flomlys. En del tilskuere hadde samlet seg til kampen, og fire timer senere var det ikke plass til flere.

Folk flokket seg ved inngangen, og flere nordmenn gjorde også lyd av seg. De kunne juble til slutt, og nå venter nok en Grand Slam-kamp for tenniskometen fra Snarøya. Men før hans største utfordring i karrieren kommer en kjærkommen hviledag. (NTB)