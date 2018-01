Ruud brøt barrieren, klar for Australian Open

Sport

Av Lars Eide

MELBOURNE: Quentin Halys blir neste hinder for Casper Ruud i hovedrunden av Australian Open. Franskmannen er fem plasser over Ruud på verdensrankingen.

– Det er en ok trekning, men han er slagbar. Han har en god serve og en ganske god backhand, sier pappa og trener Christian Ruud til NTB.

Ruud ble første nordmann på 17 år til å ta seg til hovedrunden i en Grand Slam-turnering da han slo Ernesto Escobedo søndag. Mandag kommer 19-åringens debut. Kampen mot Halys, som er nummer 132 på verdensrankingen, blir spilt i løpet av ettermiddagen eller kvelden i Melbourne lokal tid, avhengig av tiden det tar å få ferdigspilt de tre foregående kampene på samme bane.

De to møttes i august, i ATP Challenger-turneringen i Aptos i California. Da var franskmannen sterkest og vant 2–1 i sett. 21 år gamle Halys har en del mer erfaring enn den norske tenniskometen. Han har vært med i French Open tre ganger og Australian Open to ganger. I begge turneringer har han tatt seg til andre runde ved én anledning.

Nullstille

Christian Ruud peker på viktigheten av å nullstille seg før mandagens kamp.

– Nå er han fornøyd og svever litt på en sky. Å nå hovedrunden i en Grand Slam, var et mål i fjor og i år. Nå må han nullstille seg. Han må være grådig og tenke at han ikke er fornøyd, tenke at det er nå det gjelder og nå det begynner, oppfordrer far Ruud.

– Han må ha den mentaliteten og ville noe mer hele tiden, understreker han.

Selv er Ruud rangert som den 137. beste spilleren i verden, og storspillet den siste tiden har gitt ham enda mer selvtillit.

– Jeg føler jeg er matchsterk for tiden og har spilt mange gode kamper. Jeg har vært best på viktige baller. I avgjørende sett har jeg vært sterk til tider. Det hjelper å ha selvtillit og være i fysisk bra form, sa 19-åringen til NTB søndag.

Fem sett

Til forskjell fra kvalifiseringsrundene skal kampene i hovedrunden avgjøres ved hjelp av fem sett.

– Det er kult. Jeg skal ut og kjempe, sier unggutten til NTB.

– Jeg har fått prøve meg litt i femsettskamper. Jeg får håpe jeg er klar til kamp og er sterk nok, legger han til.

– I en femsetter har du mer tid til å få en dårlig start om det skulle skje, og samtidig komme tilbake. Det blir mer rettferdig hvem som vinner. Noen kamper har små marginer. Med fem sett vinner den sterkeste til slutt, oppsummerer trener Ruud.

Vinner Ruud mandag, venter vinneren av kampen mellom argentinske Diego Schwartzman (26 på verdensrankingen) og serbiske Dusan Lajovic (75). (NTB)