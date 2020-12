Russlands EM-trener brøt koronareglene

Det var danske TV 2 Sport som fanget situasjonen der den profilerte spanske treneren gikk ut av lagets røde sone og tok en person i hånden.

Under årets håndball-EM skal spillere og trenere til enhver tid oppholde seg i sin røde sone og ikke ha kontakt med andre. Dette for å opprettholde godt smittevern. Blå sone markerer der man kan bevege seg fritt.

Regelbruddet har skapt store reaksjoner.

«Dette er så sjanseløst! Ambros har nærkontakt med denne personen. De tar hverandre i hånden, før denne personen går videre og har tett kontakt med andre personer i blå sone. Hvor mange andre har han hatt slik kontakt med før Ambros? Dette ødelegger jo hele systemet!», skriver TV 3-kommentator Daniel Høglund på Twitter.

Tydelig beskjed

Det europeiske håndballforbundet (EHF) reagerer også på regelbruddet.

– Det er vi ikke glade for å se. Vi har arbeidet så hardt for å etablere reglene for turneringen, og vi har tydelig videreformidlet informasjonen til alle deltakende land, sier EHFs generalsekretær Martin Hausleitner til danske TV 2 Sport.

Han bekrefter at de har åpnet sak mot det russiske landslaget.

– Turneringsledelsen vil evaluere materialet, og så vil det være opp til vårt disiplinærutvalg, sier Hausleitner.

– Må sendes hjem

TV 3 og Viaplay-ekspert Ole Erevik kalte hendelsen for en skandale og mener treneren må sendes hjem.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at Ambros Martín må sendes hjem. Jeg vet ikke hva EHF kommer fram til, men hvis ikke dette er brudd på reglene, så vet jeg ikke hva som er brudd på reglene, sier han, ifølge VG.

– Dette er jo ikke formildende. Det er hårreisende.

Russalands håndballforbund har etter hendelsen avlyst søndagens trening.

«Ambros Martín hadde en kort samtale som kun var med generalsekretæren (Denis Bogomolov i Russlands håndballforbund), som hadde en negativ koronatest. Uansett har ikke det russiske landslaget trening i dag og blir på spillerhotellet. Resultatet av våre nyeste koronatester kommer i kveld. Vi har ikke ytterligere kommentarer til saken», skriver det russiske håndballforbundets pressesjef .

Martín har tidligere gjort stor suksess med Györ og vært trener for flere av de norske landslagsjentene i Ungarn.