Russisk kvinneseier, Frida Karlsson hektet av

Løperne gikk en jaktstart over ti kilometer i onsdagens renn.

. – Dette er min presang til sønnen min. Han ble født for nøyaktig ett år siden. Jeg savner ham så mye, sa Stupak følelsespreget i et intervju gjort på stadion av FIS.

Om løpet sa hun: – Dette er en stor dag for meg. Det ble et taktisk renn. Jeg er så glad for denne seieren.

Diggins startet dagen som sammenlagtleder, men hun hadde en hard dag. Amerikaneren måtte også over ende en gang før løperne hadde kommet gjennom de første fire kilometerne.

Ebba Andersson ble nummer to onsdag, kort foran Diggins. Stupak imponerte og vant spurten greit.

Diggins leder sammenlagt med 22 sekunder på Rosie Brennan. Det er 58 sekunder ned til Stupak.

Krise for Karlsson

Frida Karlsson stilte til start etter at hun tirsdag var involvert i et uhell på hotellrommet. Hun deiset i bakken da hun brukte en dørkarm da hun trente. Karlsson virket ifølge NRK-ekspert Torgeir Bjørn merket av skaden på onsdagens etappe.

– Det er krise for Frida. Hun går langt under pari også teknisk, sa han.

– Jeg vet ikke om jeg fortsetter, sa Frida Karlsson til SVT etter rennet. Hun gikk åpenbart bundet og klarte ikke å dra ut takene som vanlig.

Bjørn holder Diggins som førstevalg til å ta tour-trofeet.

– Hun er favoritt nå, men vi vet ikke hva Stupak kan gjøre i alpinbakken. Og Andersson har tidligere vist hvilke krefter hun har, sa han.

Tour de Ski fortsetter i Italia (Cavalese) der det skal gås tre etapper (fellesstart, klassisk sprint og opp monsterbakken Alpe Cermis) fredag, lørdag og søndag.

Ingen norske løpere deltar i årets tour.