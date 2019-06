Russisk antidopingbyrå åpner sak mot 33 utøvere

Det er det russiske antidopingbyrået RUSADA som mandag melder at det planlegger å åpne sak mot de aktuelle utøverne. 19 av dem skal være friidrettsutøvere, mens fem er syklister.

En bokser og en gymnast skal også være blant de involverte.

Utøverne er ikke navngitte, mens RUSADAs nestkommanderende Margarita Pakhnotskaja sier til det amerikanske nyhetsbyrået AP at flere av dem er landslagsutøvere.

Idrettsakademi

Utøverne, som er mistenkte for å ha mottatt injeksjoner av ulike substanser, tilhører alle et idrettsakademi i Tsjuvasia i det sentrale Russland.

RUSADA opplyser at man tidligere har forsøkt å få den aktuelle idrettslegen dømt for å hjelpe utøvere med å dope seg. Saken ble imidlertid avvist fordi det ikke fantes tilstrekkelig med bevis for at legen hadde opptrådt i strid med loven. (NTB)

