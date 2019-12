Russerne slo knock out og inviterte Klæbo på vodkafest

Av Egil Sæther

TOBLACH: Aleksandr Bolsjunov fylte 23 år nyttårsaften og inviterte en svært skuffet Johannes Høsflot Klæbo til party på det russiske løperhotellet.

Bolsjunov tok 3.-plassen på en meget sterk russisk dag på tirsdagens 3. etappe i Tour de Ski.

Klæbo havnet 1.11 minutter bak vinneren Sergej Ustjugov og fastslo at kampen om sammenlagtseieren er over selv med fire etapper igjen.

Hjemmelaget vodka

Bolsjunov var ikke sen å be da han ble spurt om han hadde noen russiske råd til hvordan Klæbo skulle komme seg ovenpå igjen.

– Han kan komme til vårt hotell på middag klokka 19. Da skal han få smake bursdagskake og min fars hjemmelagede vodka, smilte en opplagt Bolsjunov.

Les også: Tour de Ski dag for dag

Verken Bolsjunov eller Ustjugov tror noe særlig på at Klæbo har gitt opp kampen om sammenlagtseieren.

– Jeg ville ikke ha gitt opp. Det skjer aldri. Det er fire etapper igjen, sa Bolsjunov.

Sergej Ustjugov mener at Klæbo kjørte en bløff.

– Hvis han ikke skal dra hjem, så er dette bare snakk. Han gir naturligvis ikke opp med fire etapper igjen. Han forsøker å skyve presset over på andre. Johannes er en svært sterk utøver, og sist år viste han hvorfor han vant hele Tour de Ski. I år er også formatet endret litt, og det er ikke godt å si hvordan det blir opp den siste bakken. Vi er ikke engang halvveis, sa Ustjugov.

Klæbo mener han er sjanseløs

– Kampen om sammenlagtseieren er over. Jeg tapte for mye i dag. Det er kjipt, selvfølgelig. Jeg håpet å kjempe om å vinne Tour de Ski sammenlagt, men alt ble ødelagt på ett løp, sa Klæbo til norske journalister etter å ha gått inn til 17.-plass og tapt godt over ett minutt til Ustjugov.

Han ville ikke være med på at sykdom kan ha bidratt til den norske nedturen på årets siste dag. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er isolert på hotellet med mageonde, og flere uttrykte frykt for at «det går noe» på hotellet.

– Nei, kroppen virker helt fin. Jeg tror ikke jeg brygger på noe. Jeg har rett og slett ikke noe svar på hva som er galt, sa Klæbo.

Ustjugov leder nå sammenlagt 27 sekunder foran Alexander Bolsjunov og 37 foran Klæbo, mens Hans Christer Holund med 5.-plass tirsdag gikk seg opp til fjerdeplass sammenlagt. Han var eneste nordmann med grunn til å smile.

Valnes bryter Touren, sykdom i leiren

Erik Valnes brøt tirsdagens etappe i Tour de Ski allerede etter noen få kilometer av mennenes 15 kilometer fri teknikk. – Jeg får ikke luft, sa han til NRK.

Etterpå avdramatiserte han det noe.

– Jeg klarte jo å puste, men jeg fikk ikke dratt inn nok oksygen til å holde følge med den gjengen som går her. Jeg kjente allerede da jeg kom i mål på sprinten i Lenzerheide at luftveiene har fått litt juling, og jeg forsto tidlig i dag at det ikke gikk. Det var vondt å puste, sa han.

Valnes var på 6.-plass i sammendraget etter de to første etappene, men han tapte mye helt fra start på tirsdagens etappe med enkeltstart i italienske Toblach. Han brøt før fullført første sløyfe.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var isolert på hotellet etter å ha blitt rammet av mageonde, og det var snakk om sykdomsfrykt, men Valnes avviste det som årsak.

– Nei, jeg tror ikke det er sykdom, men det tar på luftveiene å gå skirenn, sa Valnes, som har «litt» astma.

Gir seg

Emil Iversen måtte bryte touren på grunn av forkjølelse og reiste hjem allerede før tirsdagens etappe. Onsdag er den norske deltakelsen trolig ytterligere redusert. Didrik Tønseth gir seg nok etter 70.-plass tirsdag.

– Jeg lurer på om det er noe som går på hotellet, men for min egen del tror jeg ikke det er sykdom. Det er noe annet som er rav ruskende gæli, sa han.

– Jeg tviler på at jeg starter i morgen.

Hans Christer Holund, som var beste nordmann i Toblach, frykter også sykdomsutbrudd.

– Emil reiste hjem, og jeg så noen svensker pakke bagen også. Vi bor på samme hotell, så det kan være noe der, sa han.

Har ikke svar

Trener Arild Monsen sa at Nossum ble dårlig i løpet av natten og at han ble isolert med en gang.

– Vi må bare kjøre så god hygiene som mulig og lytte til helseteamet, sa han.

Han ville ikke uttale seg om grunnen til de skuffende norske resultatene, heller ikke om det kan ha vært dårlige ski.

– Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om skiene ennå, sa han til norske journalister i Toblach.

Verdenscup langrenn i Toblach, Italia tirsdag, 3. etappe i Tour de Ski:

Menn, 15 km fri teknikk:

1) Sergej Ustjugov, Russland 31.02,5, 2) Ivan Jakimusjkin, Russland 0.22,6 min. bak, 3) Alexander Bolsjunov, Russland 0.29,0, 4) Calle Halfvarsson, Sverige 0.29,6, 5) Hans Christer Holund, Norge 0.34,6, 6) Artem Maltsev, Russland 0.35,2, 7) Andrej Melnitsjenko, Russland 0.37,0, 8) Sjur Røthe, Norge 0.39,4, 9) Lucas Bögl, Tyskland 0.42,6, 10) Denis Spitsov, Russland 0.43,1.

Øvrige norske: 17) Johannes Høsflot Klæbo 1.11,4, 22) Simen Hegstad Krüger 1.21,9, 25) Jan Thomas Jenssen 1.31,5, 26) Pål Golberg 1.33,7, 28) Martin Løwstrøm Nyenget 1.35,4, 70) Didrik Tønseth 3.38,6. Brøt: Erik Valnes.

Tour de Ski (3 av 7 etapper):

1) Ustjugov 1.06.43, 2) Bolsjunov 0.27 min. bak, 3) Klæbo 0.37, 4) Holund 1.20, 5) Maltsev 1.22, 6) Melnitsjenko 1.25, 7) Røthe 1.29, 8) Spitsov 1.32, 9) Golberg 1.33, 10) Halfvarsson 1.34.

Øvrige norske: 13) Nyenget 1.49, 16) Krüger 1.55, 17) Jenssen 2.01, 56) Tønseth 4.31.