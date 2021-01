Hun leste opp juryens begrunnelse, der han ble beskrevet som den enkeltperson i verden som har betydd mest for det internasjonale arbeidet i kampen mot doping.

Andersen startet som dopingkontrollør på frivillig basis, før han ble ansatt i idrettsforbundet med ansvar for antidopingarbeide. Han var en av nøkkelpersonene i oppbyggingen av Verdens antidopingbyrå (Wada) og Wada-koden.

– For alle som ønsker en ren og rettferdig idrett har du vært en helt og en pioner, for juksemakerne en frykt og en plage, sa Solberg om Andersen, som i høst ble pensjonist. Likevel er han fortsatt involvert i antidopingarbeid.

– Hadde det ikke vært korona så hadde jeg gitt deg en god klem, innledet Andersen sin takketale.

På pallen

– Tusen takk for gode ord og til juryen som har tildelt meg denne prisen. Jeg setter umåtelig stor pris på det og synes at det er veldig flott at antidopingarbeidet blir verdsett. Vi kan si det nå har kommet på pallen, sa han.

– Aller viktigst synes jeg det er at det nå får den anerkjennelsen det bør, og det bør gå til utøvere som velger å konkurrere og trene på den riktige måten, nemlig uten bruk av dopingpreparater, -midler og -metoder. De er de egentlige heltene.

Mye å gjøre

Han sa at prisen gir inspirasjon til å fortsette arbeidet, men understreket at det fortsatt gjenstår mye å gjøre.

Hovedjuryen har bestått av Tore Øvrebø (juryleder), Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Knut Holmann, Ola By Rise og Kjetil André Aamodt.

Komikeren Johan Golden ledet utdelingen uten publikum og under strenge smitteverntiltak i NRKs studio.

Ble årets ildsjel

Finn-Magne Simonsen fra Bjerkvik ble kåret til årets ildsjel på idrettsgallaen.

Simonsen har vært trener for svømming og fotball i en årrekke. Han var invitert til å møte Kong Harald i audiens og fikk overrakt prisen av kongen.

– Det føles ganske absurd, sa 72-åringen blant annet under audiensen.

– Det er helt enormt for meg å stå her. Jeg er ydmyk og stolt. Jeg vil takke alle ildsjelene i Norge for frivilligheten, sa han og tok fatt på en lang takkeliste.

Dette er vinnerne og de nominerte under Idrettsgallaen 2021:

Ildsjelprisen har egen jury:

Årets sportsprestasjon, kvinner:

Marte Olsbu Røiseland (skiskyting) ble stemt fram som vinner gjennom en digital avstemning.

Øvrige nominerte (nominert av hovedjuryen):

Grace Bullen (bryting), Ingrid Syrstad Engen (fotball), Hedda Hynne (friidrett), Line Flem Høst (seiling), håndballjentene, Therese Johaug (langrenn), Maren Lundby (hopp) og Vilde Nilsen (paralangrenn).

Årets sportsprestasjon, menn:

Viktor Hovland (golf) ble stemt fram som vinner gjennom en digital avstemning.

Øvrige nominerte (nominert av hovedjuryen): Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Magnus Carlsen (sjakk, for prestasjon i VM hurtig- og lynsjakk romjulen 2019), Hopplandslaget (VM-laget, skiflyging), Erling Braut Haaland (fotball), Jakob Ingebrigtsen (friidrett), Aleksander Aamodt Kilde (alpint), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Jesper Saltvik Pedersen (paraalpint), Jarl Magnus Riiber (kombinert), Casper Ruud (tennis), Sander Sagosen (håndball), Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball) og Karsten Warholm (friidrett).

Årets ildsjel

Finn-Magne Simonsen (Bjerkvik, Nordland).

Øvrige nominerte, som representerer hvert sitt fylke: Troms og Finnmark: Terje Bakken (Alta/fotball FFU), Trøndelag: Jarle Aurstad (Leksdal/ski med mer), Møre og Romsdal: Kolbjørn Ove Stølen (Midsund, fotball, friidrett, friluftsliv og folkehelse), Vestland: Ruth Laberg (Jotun/turn, fotball og svømming), Rogaland: Gunnar Kolnes (Randaberg/fotball), Agder: Arne Tellefsen (Kristiansand Stupeklubb), Vestfold og Telemark: Erik Skogen (Herkules/håndball), Viken: Tore Tyribakken (Hemsedal og Nesbyen/langrenn, orientering og friidrett), Innlandet: Randi Nordli (Brumunddal/fotball og skøyter), Oslo: Per-Arne Grime (Oslo judoklubb)

Årets forbilde

Mats Zuccarello (ishockey).

Årets hederspris

Rune Andersen (antidoping).