Rosenborg og Bodø/Glimt videre i europaligaen

Rosenborg kjørte fullstendig over Breidablikk i én omgang, og satte håndbrekket på i den andre. Det ga 4-2-seier i 1. runde av europaligakvalifiseringen.

Islandske Breidablikk var lillebror på Lerkendal og måtte håpe på et lite mirakel for å ta seg videre i kvalifiseringen. Det ble fort tydelig at det ikke var miraklenes aften i Trondheim.

Gjestene yppet seg og var med på notene i åpningsminuttene, men ble totalt avkledd i eget forsvar. Rosenborg hadde fire målsjanser i første omgang, og de scoret fire mål. Effektivt fra RBK, men det handlet også mye om at det islandske laget rett og slett var svake bakover på banen.

Dermed kunne Torgeir Børven (2) og midtstopperne Tore Reginiussen og Even Hovland boltre seg i islendingenes 16-meter i første omgang. Etter hvilen la Rosenborg seg bakpå, godt fornøyde med 4-0-ledelsen. Det inviterte Breidablikk inn i kampen, men islendingenes reduseringer ble bare trøstemål.

Børven-dobbel

Rosenborg startet kampen med både Dino Islamovic og Torgeir Børven på banen. Islamovic tok rollen som midtspiss, mens Børven fikk prøve seg på kant.

Det ble en god opplevelse for Børven, som ikke har klart å spille seg til fast plass i RBK-laget etter at han ble kjøpt fra Odd som eliteseriens toppscorer. Torsdag trengte han bare fire minutter på å vise seg fram.

Kristoffer Zachariassen spilte en god stikker, og Børven hadde allerede gått på et smart løp og fikk en enkel oppgave med å sette inn 1-0.

Etter 17 minutter ble ledelsen doblet på en corner. Carlo Holse slo inn, Tore Reginiussen steg til værs og stanget ballen i mål. Sju minutter seinere ville også stoppermakker Hovland være med på leken.

Kopi av 1-0

Islamovic kriget sterkt inne i feltet og fikk avsluttet nærmest liggende. Returen gikk rett til Hovland, som hamret ballen i mål. Fire minutter seinere ble målfesten avsluttet i en nesten-kopi av 1-0-målet.

Igjen var det Zachariassen som spilte igjennom Børven, og avslutningen denne gangen var et lite hakk penere. Børven brukte en touch før han banket ballen i mål.

Med 4-0 etter fire målsjanser og 28 minutters spill, var kampen så godt som avgjort. Breidablikk utnyttet at Rosenborg roet det ned etter pausen, og spilte seg til flere gode muligheter. To av dem gikk i mål. Først da Viktor Karl Einarsson fikk avslutte på volley etter en corner, og så da danske Thomas Mikkelsen satte inn 2-4 på et straffespark etter 90 minutter.

Det ble dermed en tung avslutning på kampen for Rosenborg. Trønderne går likevel videre sammen med Bodø/Glimt til neste runde av kvalifiseringen. Den runden spilles også i enkeltoppgjør på grunn av koronarestriksjoner.

Glimt lekte seg

Bodø/Glimt taklet favorittstempelet og var flere nummer bedre da Zalgiris Kaunas ble slått 6-1 i 1. kvalifiseringsrunde i europaligaen.

Norges beste lag dominerte fra start til mål, og da haglet også målene inn. De ga seg ikke før kuleramma viste 6-1 til de formsterke gule fra nord.

– Dette ble ganske komfortabelt. De matchet ikke tempoet vårt, og da gikk de i oppløsning etter hvert, sa Ulrik Saltnes til Digitalsport.

27 minutter tok det før Glimts maskineriet fikk ballen inn bak Kaunas-keeper Deividas Mikelionis. I en trangs og vrien situasjonen inne i Zalgiris-forsvaret fikk Ulrik Saltnes spilt fra seg ballen motsatt. Den tok Philip Zinckernagel perfekt imot, og han dro seg inn i banen og skrudde ballen lekent ned i hjørnet til 1-0.

Ni minutter senere var samme duo frampå for Glimt på ny. Ulrik Saltnes, eller magikeren fra Brønnøysund som han ble kalt i NTBs livesenter, slo en presis gjennombruddspasning, og alene med keeper sviktet Philip Zinckernagel ikke. 25-åringen var svært så sikker da han plasserte skuddet mellom stengene og forbi keeper.

Eliteseriens suverene topplag forsvarte favorittstempelet og overkjørte motstanderen.

Det kunne fort stått 3-0 da Sondre Brunstad Fet traff stolpen på tampen av 1. omgang. Victor Boniface hadde for øvrig en heading i tverrliggeren tidlig i omgangen.

God posisjon

– Vi møtte et lag som vi visste ville falle ned i 5-4-1, og det handlet om nøyaktig. I sum gjorde vi en god 1. omgang, sa Glimts trener Kjetil Knutsen til pause.

Ulrik Saltnes var nest sist på ballen for tredje gang på rad da det ble 3-0 noen små minutter inn i 2. omgang, og Jens Petter Hauge var sikker da han fikk muligheten fra rundt 12 meter. En klassisk Glimt-angrep ble snudd fra høyre mot venstre, og fra skrått hold var Hauge sikkerheten selv.

Fem minutter senere satte Jens Petter Hauge inn sitt andre for kvelden. Denne gangen kom den fra 11-metersmerket, etter at Victor Boniface ble felt av bortelagets Martynas Dapkus.

– Dette var gøy. Det var godt å se at den siste satt i lengste der. Jeg har hatt noen sånne i år, sa Hauge.

Flere fulltreffere

12 minutter før full tid reduserte litauerne ved Phlip Otele etter en keeperblemme av de sjeldne av Nikita Khajkin.

Glimt ristet fort av seg tabben og skuffelsen. Omtrent rett fra avspark gikk de i angrep, og det endte med en fin scoring til 5-1 av Victor Boniface. 18 år gamle Sebastian Tounekti fikk sin første scoring for Glimt bare to minutter senere.

Glimt startet kampen med de samme elleve som var med på å slå Start 6–0 sist helg. Kasper Junker var tilbake på benken. Der ble toppscoreren sittende kampen igjennom.

Europaligakvalifisering menn torsdag, 1. runde:

Bodø/Glimt – Kauno Zalgiris 6-1 (2-0)

Mål: 1-0 Philip Zinckernagel (27), 2-0 Zinckernagel (36), 3-0 Jens Petter Hauge (53), 4-0 Hauge (str. 58), 4-1 Philip Otele (78), 5-1 Victor Boniface (79), 6-1 Sebastian Tounekti (81).

Dommer: Kaarlo Oskari Hämäläinen, Finland.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Marius Lode (Ole Amund Sveen fra 59.), Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan (Aleksander Foosnæs fra 62.) – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel (Sebastian Tounekti fra 77.), Victor Boniface, Jens Petter Hauge.

Rosenborg – Breidablik 4-2 (4-0)

Mål: 1-0 Torgeir Børven (3), 2-0 Tore Reginiussen (17), 3-0 Even Hovland (24), 4-0 Børven (29), 4-1 Viktor Karl Einarsson (60), 4-2 Thomas Mikkelsen (90).

Gult kort: Kristoffer Zachariassen, Gjermund Åsen, Carlo Holse, Rosenborg, Alexander Helgi Sigurdarson, Brynjólfur Willumsson, Breidablik.

Rosenborg (4-3-3): Julian Faye Lund – Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Even Hovland, Vegar Eggen Hedenstad (Waren Kamanzi fra 80.) – Kristoffer Zachariassen, Edvard Tagseth (Filip Brattbakk fra 61.), Gjermund Åsen – Carlo Holse, Dino Islamovic, Torgeir Børven.