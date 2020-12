Rørt Lunde etter showkampen: - Som å komme til en andre familie

Av Espen Hartvig

Norge slo Romania 28-20. Lunde ble kåret til banens beste, og i det tredje forsøket i Norges EM-kamper tok juryen riktig beslutning. 40-åringen spilte en strålende kamp og spesielt etter pause.

Da var hun ustoppelig.

Hun kom til mesterskapet etter å ha vært åpen om at hun mistet et ufødt barn.

– Det var spesielt for meg, og jeg er glad for å være tilbake i laget. Det er fantastisk å komme inn i denne gjengen. Jeg blir veldig rørt av å tenke på det. De ønsker meg alt godt. Det har vært mye opp og ned for meg det siste halve året. Jeg spilte så der før pause. I andreomgangen var jeg bedre og fornøyd, sa Lunde mens tårene presset på.

– Det er som å komme hjem til en andre familie, la hun til.

– Det var mange klasseredninger. Jeg er ikke overrasket, men jeg hadde ikke forventet det, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson om Lundes spill.

Med seg på pressekonferansen hadde hun en annen veteran i Camilla Herrem (34).

Lunde var ute av spill i over et år (mai 2019 til juni i år) etter en alvorlig kneskade. Hun kom tilbake, men ble så gravid og sa nei til EM. Så mistet hun det ufødte barnet og meldte seg til tjeneste for et par uker siden.

Norge hadde ingen god dag i angrep, og det endte med hele 24 bomskudd mandag.

I forsvar var det langt bedre. Norge spiller sin neste kamp i mesterskapet torsdag, tirsdag får vivite hvilket lag som blir motstander.

Håndball EM kvinner mandag, gruppe B, 3. runde:

Spania – Tsjekkia 27-24, Russland – Sverige 30-26.

Gruppe D, 3. runde:

Romania – Norge 20-28, Tyskland – Polen 21-21.