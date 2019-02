Rørt Iversen avgjorde bikkjeslagsmål på tremila

MERÅKER: Iversen rykket ifra på starten av oppløpet og sikret gull nummer to i kraftig vind i hjemlige omgivelser. Sjur Røthe tok sølvet, mens Martin Johnsrud Sundby knep bronsen like foran Simen Hegstad Krüger.

Med det leverte trioen en solid konkurranse før ski-VM i Seefeld skal gjøres. Etterpå var Iversen glad for at han fikk tid til å samle tankene før han ble intervjuet av NRK.

– Det var flaks at jeg fikk ti minutter i teltet. Jeg er lettrørt som person, og det er enkelt å skjønne at dette betyr noe for meg. Jeg skjønner nesten ikke hvordan jeg er blitt så god. Å bli dobbelt norgesmester på hjemmebane … Jeg har ikke ord. Dette rangerer jeg høyest av alt jeg har gjort på ski. Dette henger høyest, sa Iversen og fortsatte:

– Jeg er kjempestolt, og dette er noe av det beste jeg har gjort. Det er som en drøm.

Har følt på press

Iversen la til at han har følt på et visst press å gå NM i hjemlige trakter i Meråker.

– Jeg har helt klart kjent på det, men jeg vant torsdag og kunne senke skuldrene til dagens renn. I dag gikk jeg for en bonus og en VM-plass. Jeg skal ikke si at jeg skal gå den, men jeg har lagt inn en bedre søknad, sa han til NRK.

– Vil du gå skiathlon i VM hvis du får sjansen?

– Selvfølgelig. Er du best i Norge, vil du også gå i et verdensmesterskap. Jeg går så mye jeg klarer, svarte Iversen.

På lørdagens klassiskdel ble det raskt en stor tetgruppe på omtrent 30 mann, deriblant alle de store kanonene. De følte på hverandre, og ingen prøvde å rykke ifra. Inn mot skibytte på 15 kilometer satte flere av de VM-aktuelle opp tempoet og sørget for strekk i feltet.

Krüger gikk først ut på skøytedelen, like foran Røthe. Noen små sekunder bak fulgte en sykdomsplaget Sundby, Didrik Tønseth, Iversen og Johannes Høsflot Klæbo.

Stavdrama

I et rolig tempo var det imidlertid en annen hendelse som skulle komme i fokus. I et samlet felt ble Tønseth forbanna og slo med staven mot Magne Haga. Staven til Haga brakk, og han gikk i flere minutter uten å få en ny.

Etter drøye 20 kilometer ble det for første gang tempoøkning på gruppa i front da Chris André Jespersen overrasket og rykket feltet. Iversen tettet luka etter kort tid og sørget for at 24-mannsgruppa var samlet igjen.

Mot slutten gikk Iversen, Sundby, Røthe og Krüger ifra resten av feltet. På oppløpet var hjemmefavoritten Iversen sterkest og parkerte motstanderne.

Krüger ble nummer fire, mens Jan Thomas Jenssen ble nummer fem.

Finn-Hågen Krogh vant NM-sprinten fredag, men så ut til å falle av rundt halvveis løp. Altaværingen kjempet for å henge på halen av tetgruppa.

NM langrenn i Meråker lørdag, skiathlon:

Menn, 30 km:

1) Emil Iversen, Varden Meråker 1.10.39,0, 2) Sjur Røthe, Voss 0.00,6 min. bak, 3) Martin Johnsrud Sundby, Røa 0.00,8, 4) Simen Hegstad Krüger, Lyn 0.01,1, 5) Jan Thomas Jenssen, Hommelvik 0.08,5, 6) Hans Christer Holund, Lyn 0.09,4, 7) Thomas Bucher-Johannessen, Fossum 0.10,0, 8) Daniel Stock, Vadsø 0.10,6, 9) Didrik Tønseth, Byåsen 0.11,5, 10) Gaute Kvåle, Røldal 0.13,1.