Roing: Are Strandli gir seg først etter Tokyo-OL

Roeren kunngjorde sin beslutning på en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo torsdag.

Etter at OL i Tokyo ble utsatt som følge av koronapandemien har 32-åringen brukt tiden på å kjenne etter om han er motivert til å forlenge karrieren. Nå er avgjørelsen tatt – Strandli fortsetter til og med Tokyo-OL.

Dermed blir Strandli, sammen med Kristoffer Brun, et av Norges medaljehåp under sommerlekene i Tokyo. Duoen som tok bronse i lettvekt dobbeltsculler under OL i Rio i 2016, er naturlig nok medaljekandidat i lettvekt dobbeltsculler også i Japan.

– Slik som de siste årene har vært, de to siste mesterskapene som bokstavelig talt har gått i dass, og nå koronaviruset som har utsatt OL, kunne jeg ikke la eventyret mellom meg og Kristoffer ende på denne måten, sier Strandli til Dagsavisen.