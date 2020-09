Roglic med enorm avslutning – spurtet til overlegen seier

30-åringen lå og lurte bak i hovedfeltet med en drøy kilometer igjen, før han kom som et uvær like før slutt.

Roglic, som ikke deltok i fjorårets utgave av Tour de France, var fullstendig overlegen på oppløpet og vant sin første etappe denne touren. Dermed innfridde han forventningene, for Roglic var en av favorittene til å vinne den tøffe etappen med målgang i skistedet Orcières-Merlette i Alpene.

– Det gikk ganske fort i dag, og var ganske tøft. Men guttene gjorde igjen en veldig god jobb, og jeg var hele tiden i en god posisjon. Til slutt klarte jeg å spurte bra, så jeg er veldig fornøyd, sier Roglic, som sykler for Jumbo-Visma.

Tadej Pogacar sørget for at de ble dobbelt slovensk. Amund Grøndahl Jansen, den norske lagkameraten til Roglic, gjorde en god jobb under etappen for å posisjonere laget best mulig inn mot den avsluttende stigningen.

Julian Alaphilippe stivnet på oppløpet og ble nummer fem, men beholder den gule ledertrøya. Han ligger sju sekunder foran Roglic.

– Det er noe jeg må akseptere. Jeg bryr meg ikke, egentlig. Det var en god dag, og når vi vinner til slutt er det enda bedre. Vi må fortsette slik, sier Roglic, som med seieren tirsdag nå har tre triumfer i Tour de France.

Tidlig brudd

Under etappen tirsdag, som var historisk med målgang på toppen av en førstekategorisert stigning så tidlig i Tour de France, gikk det første bruddet med seks ryttere, deriblant tyske Nils Politt, allerede etter ti minutter på sykkelsetet. Tyskeren vant også den første innlagte spurten.

Sakte, men sikkert kom hovedfeltet nærmere utover på etappen. Da hovedfeltet var drøyt to minutter bak, stakk Krists Neilands fra utbryterne og fikk en luke på 20 sekunder.

Med drøyt sju kilometer igjen ble Neilands hentet inn av hovedfeltet.

Steg voldsomt

Toppsyklist etter toppsyklist falt av hovedfeltet på tampen av etappen, som på det meste steg med 9 prosent. I snitt var stigningen på 6,7 prosent.

Wout Van Aert lå lenge i front på de siste kilometerne og syklet en glimrende etappe for Jumbo-Visma før han overlot resten til lagkameratene med kilometeren igjen.

Guillaume Martin prøvde å stikke fra feltet med 500 meter igjen, men han ble hentet inn like før slutt.

På oppløpet var det Roglic som var overlegen. Alexander Kristoffs lagkamerat Pogacar var klart slått til 2.-plass.

Onsdag er det ny etappe. Da sykles det 183 kilometer fra Gap til Privas.

