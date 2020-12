Rødt kort og nytt hjemmetap: Nå er det helsvart for Arsenal

Med navn som Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Granit Xhaka i startelleveren skulle man ikke tro at Arsenal er en nedrykkskandidat. Men etter tolv serierunder tyder både tabellen og spillet på banen på akkurat det.

Hjemme mot bunnlaget Burnley virket Mikel Artetas utvalgte motløse. Etter en times spill med søvndyssende fotball på Arsenals hjemmebane gikk det fra vondt til verre for «The Gunners».

Rødt kort

Først fikk Granit Xhaka se det røde kortet etter at han hadde sparket ned Dwight McNeil. Dommeren dro først opp det gule, men en VAR-sjekk viste at Xhaka fortjente rødt kort etter et basketak i tumultene etter taklingen, og dermed ble det en tidlig dusj.

– Du så hvor mye guttene ville det, måten vi spilte på og sjansene vi skapte. Men vi kastet bort kampen igjen ved å få et tåpelig rødt kort, sa Arsenal-manager Mikel Arteta.

Utvisningen ga Burnley fornyet håp. Og gjestene klatret så vidt over nedrykksstreken da Pierre-Emerick Aubameyang satte ballen i eget nett i et klønete klareringsforsøk kvarteret før full tid.

Irritert på Xhaka

– I de første 60-70 minuttene hadde vi full kontroll, og vi skulle ha avgjort det før, sa Arteta, som var irritert på Xhaka.

– Dette er ille i den situasjonen vi er i. Du kan ikke gjøre slikt.

Etter seieren er Burnley oppe på 17.-plass med 9 poeng, mens Arsenal er på 15.-plass med 13. Ned til Fulham på nedrykksplass har Arsenal fem poeng.

KAMPFAKTA



Arsenal – Burnley 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Pierre-Emerick Aubameyang (selvmål 73).

Dommer: Graham Scott.

Gult kort: Héctor Bellerín, Mohamed Elneny, Arsenal, Robbie Brady, Burnley.

Rødt kort: Granit Xhaka (59), Arsenal.

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Héctor Bellerín (Ainsley Maitland-Niles fra 74.), Rob Holding, Gabriel, Kieran Tierney – Mohamed Elneny, Granit Xhaka – Willian (Eddie Nketiah fra 81.), Alexandre Lacazette (Dani Ceballos fra 60.), Bukayo Saka – Pierre-Emerick Aubameyang.

Burnley (4-4-1-1): Nick Pope – Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor – Robbie Brady, Ashley Westwood, Josh Brownhill, Dwight McNeil – Jay Rodriguez (Ashley Barnes fra 59.) – Chris Wood (Matej Vydra fra 70.).

Premier League menn søndag, 12. runde:

Southampton – Sheffield U. 3-0, Crystal Palace – Tottenham 1-1, Fulham – Liverpool 1-1, Arsenal – Burnley 0-1, Leicester – Brighton 3-0.

Spilt lørdag: Wolverhampton – Aston Villa 0-1 , Newcastle – West Bromwich 2-1 , Manchester U. – Manchester C. 0-0 , Everton – Chelsea 1-0.

Neste runde i Premier League spilles tirsdag og onsdag.