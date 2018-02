Robert Johansson sikret historisk seier

Sport

Da Robert Johansson landet på 136 meter var det etterlengtede OL-gullet i boks.

Landslagssjef Alexander Stöckl tok til tårene på trenertribunen. 22,8 poeng skilte ned til Tyskland, mens Polen knep bronsen.

Laggullet var det Stöckl og hopperne ønsket seg aller mest før OL i Pyeongchang.

I storbakken i Alpensia-anlegget ble drømmen oppfylt mandag.

– Det var rått

Daniel-André Tande hoppet Norge rett i tet i 1. omgang med 136 meter. Med 140,5 meter i finaleomgangen sørget Kongsberg-hopperen for at Norge virkelig fikk et forsprang. Etter Tandes andre hopp skilte 15,8 poeng ned til Tyskland.

– Det ekstremt deilig å kjøre utover sletta etter det hoppet, strålte Tande på TVNorge.

Andreas Stjernen økte luken i begge omganger. Da han landet på 135,5 meter i finaleomgangen, ga Sprova-hopperen Norge en luke på hele 28,5 poeng ned til Polen.

– Det var rått. Det kjentes ut som et veldig godt hopp, sa Stjernen om sitt svev i finaleomgangen.

Johann André Forfang, sølvvinner i normalbakken, lyktes ikke helt i lagkonkurransen med sine hopp på 132,5 og 132 meter. Han kunne likevel sende ut Robert Johansson med en klar ledelse.

Tre Johansson-medaljer

Og da verken Andreas Wellinger eller Kamil Stoch slo til med monsterhopp, kunne Johansson sikret seieren i overlegen stil med 136 meter.

Dermed tok Johansson tre medaljer i vinter-OL. Han har også to individuelle bronsemedaljer.

Norge har tidligere tatt tre bronsemedaljer i laghopp i OL-sammenheng.

Stornasjonen Østerrike er helt ute av det og ble nummer fire, langt unna pallen i poeng. Slovenia ble nummer fem, fulgt av Japan, OAR og Finland.

USA, Tsjekkia, Italia og Sør-Korea kom ikke med i finaleomgangen.

Anders Fannemel ble evig hoppreserve i OL. Han ble i tur og orden vraket fra laget i normalbakken, storbakken og lagkonkurransen.

(NTB)