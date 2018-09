Røa vant nytt byderby

Sport

Etter å ha slått Lyn 4-3 sist helg, tok Røa også tre poeng mot Vålerenga i helgens oppgjør i Toppserien for kvinner. Dermed gjenspeiler også tabellen at laget er best av hovedstadens representanter i den øverste serien. Med helgens seier passerte de nemlig Vålerenga. Begge lag har 26 poeng, men Røa er foran på sjetteplass med bedre målforskjell.

Lyn ligger nest sist - på kvalifiseringsplass - med sine 12 poeng etter at de lenge hadde den allerede klare seriemesteren Lillestrøm på gaffelen en god stund i søndagens kamp. Ledermålet var et selvmål. Men LSK kom tilbake med to raske scoringer ved Emilie Haavi og Ingrid Kvernvoldsen snaut halvveis i andre omgang og sikret seieren.

I byoppgjøret foran nesten 400 tilskuere på Røa, var det hjemmelaget som tok en rask ledelse da Ina Skaug - med fortid i Vålerenga - satte inn 1-0 med en chipp etter bare seks minutter. Det var hennes åttende scoring totalt for sesongen.

Rett før pause sørget imidlertid VIFs landslagsspiller Isabell Herlovsen for utligning med en heading.

Det gikk bare tre minutter av andre omgang før Røa igjen var i føringen. Svava Ros Gudmundsdottir forsøkte en avslutning, som endte i en retur. Den kjempet klubbens toppscorer selv i mål. Med sin ellevte seriescoring for sesongen ble islendingen matchvinner.

– Det er digg å slå Vålerenga. Og det er digg med tre poeng, slo trener Geir Nordby fast etterpå.

Fire kamper gjenstår av årets toppserie og både Røa og VIF havner midt på tabellen. Men Røa kan fortsatt sikre seg en tittel. 13. oktober spiller de nemlig semifinale i cupen mot Lillestrøm.