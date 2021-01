Revansjesugen Carlsen etter ustabilt 2020: – Ikke et bra år

– Det var jo et annerledes år for alle, spesielt for oss i sjakken. Totalt sett var jeg ikke veldig fornøyd med spillet mitt. Det var for mye opp og ned. Jeg hadde en del gode øyeblikk, men jeg gjorde også for mange feil og spilte for mange dårlige partier. Det er ikke på det nivået jeg bør være. Totalt sett var det ikke et bra år, sier Carlsen til NTB.

Sjakk-kongen hadde et eventyrlig 2019 med to VM-titler, sølv i VM i Fischersjakk og sju andre turneringer. 2020 ble derfor et antiklimaks for Carlsen. Selv om han nøt stor suksess i flere turneringer og arrangerte flere hurtigsjakkturneringer med de beste i verden med store pengepremier, ble det ikke året han hadde håpet på.

Han avsluttet fjoråret med å bli knust i kvartfinalen i den siste Champions Chess Tour-turneringen av Daniil Dubov. Da Carlsen så at han hadde tapt og røket ut, smalt han ned PC-skjermen og var tydelig forbanna på hotellrommet på Seychellene. Like før hadde han tapt finalen mot Wesley So i en annen Champions Chess Tour-turnering.

– Ikke vært på topp

– Jeg var rett og slett ikke god nok i de turneringene. Det er frustrerende og ikke en situasjon jeg ønsker å være i. Det er vanskelig å si hva som går galt, sier en åpenhjertig Carlsen.

– For meg er selvtillit lett å miste. Jeg har ikke vært på topp de siste månedene når jeg har hatt litt motgang. Det har ikke vært like gøy for meg å spille når man ikke får det til like bra.

Han forteller også at han har gledet seg lenge til Wijk aan Zee-turneringen i Nederland, som spilles i disse dager. Der møtes spillerne over brettet igjen, noe han hadde sett fram til lenge.

– Jeg har gledet meg lenge til det. Jeg liker både å spille over nett og fysisk, men jeg liker at det er en god miks. Jeg klarer ikke helt bestemme meg for hva jeg liker best.

Usikkerhet om VM

Han bruker ikke mye krefter på å tenke på hva som skjer med VM i hurtig- og lynsjakk, som høsten 2020 ble utsatt til 2021.

– Jeg tenker ikke noe over det nå, nei. Nå er det fokus på Nederland og så The Champions Chess Tour i tiden fremover.

Og på spørsmål om hvor lenge han ser for seg å holde på med sjakk, svarer 30-åringen:

– Det er et godt spørsmål. Jeg har foreløpig ingen tanker om å gi meg. Det er gøy å spille og jeg er motivert, så jeg kommer nok til å holde på en god stund fremover.

