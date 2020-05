Det blir en meget spesiell oppstart av fotballen i Tyskland denne helgen. For samtidig som tribunene står tomme, vil alle verdens fotballinteresserte øyne være rettet mot dem.

– Bundesliga er nå den første store ligaen i verden til å starte opp igjen. Og hvis Bundesliga er den eneste ligaen rundt om i verden som blir sendt på TV, forventer jeg at milliarder kommer til å se på, sa Bayern Münchens styreleder Karl-Heinz Rummenigge til Sport Bild onsdag.

Rummenigge mener det bare er positive sider ved at så mange kommer til å få med seg kampene kommende helg.

– Det blir ikke bare reklame for fotballen i landet, men for hele landet og spesielt tysk politikk, som gjorde dette mulig med en veldig god tilnærming, sier Bayern-sjefen.

– Da jeg var liten gutt, var «Made in Germany» et varemerke. Det har blitt borte de siste årene. Restarten av Bundesliga viser at «Made in Germany» absolutt er tilbake, legger han til.

Ruhr-derby

En av godbitene man kan glede seg til er Ruhr-derbyet mellom Erling Braut Haalands Borussia Dortmund og Schalke 04.

Et seiersmål i en slik kamp gir evig status som klubblegende.

– Jeg har erfaring fra derbyer tidligere, men dette er noe helt ekstra selv om vi skulle ønske å ha full stadion, sa Haaland under en intervjuseanse med sin egen klubb tidligere denne uka.

– Det var fantastisk å få den endelige beskjeden om at vi skulle starte opp igjen, la han til.

Dortmund-trener Lucien Favre innrømmer imidlertid ar publikum vil bli savnet.

– Det spesielle er å spille uten tilskuere og å spille som et lag igjen. Det har vært to måneder uten spill, og vanligvis spiller vi med 80.000 tilskuere til stede. Det vil bli en utfordring, mente Dortmund-treneren.

Lyden av publikum

For tyske TV-seere vil det imidlertid bli mulighet for å få tribunelyd inn i TV-ruta.

Rettighetshaver Sky tilbyr nemlig sine seere et lydspor der det mikses inn opptak av publikum.

Ifølge Kicker vil dette tilpasses kampforløpet, med jubel ved passende anledninger, sanger for de aktuelle lagene og andre kjente publikumsreaksjoner.

Seerne må gjøre et aktivt valg for å få dette lydsporet.

For storkampen mellom Borussia Dortmund og Schalke gis seerne i tillegg ytterligere et valg. De kan velge lydspor der kampen kommenteres enten av en Dortmund-tilhenger eller en Schalke-tilhenger.

Borussia Dortmund ligger på 2.-plass, fire poeng bak serieleder Bayern München. Begge klubber har ni kamper igjen å spille. De to topplagene møtes til storkamp i Dortmund tirsdag 26. mai, i tredje runde som spilles etter viruspausen.