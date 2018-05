Rekordjag på Lambertseter

Sport

Hekkeløperen Amalie Iuel fronter et bredt friidrettsfelt på Lambertseter stadion onsdag kveld der byens nest største stevne i år blir arrangert.

Bare Bislett Games er større enn «Cleanair Games» som startet med et miljøseminar på Østmarksetra tirsdag ettermiddag. 17 øvelser står på programmet og det starter med 400m hekk for jenter junior klokka 17.30. I det som ser ut som et spennende norsk friidrettsår kan det bli satt nye personlige rekorder og også kanskje norske rekorder.

Eldgammel rekord

I lengde for menn skal blant andre Ingar Kiplesund igjen prøve seg på den eldste av de alle, Kristen Fløgstads legendariske 8,02 fra 1973. Det er en lovende norsk lengdegenerasjon på gang. Og med seg i lengdegropa har Kiplesund med seg Henrik Flåtnes, Erik Lund, Henrik Holmberg og Marius Hjeltnes. De utfordres av finske Kristian Bäck og ukrainske Vladyslaav Mazur, som har 8,04 som personlig rekord.

Landskamper i stafett

Stafettene kan også anbefales, det blir blant annet landskamp Norge–Sverige på 4x100 meter for begge kjønn.

- Her blir det et realt oppgjør mellom Norge og Sveriges raskeste menn. De 16 beste lagene i Europa (summen av to beste tider siste årene) får delta i EM i Berlin senere i år. Norge trenger en tid på ca. 39.90 for å være kvalifisert. I tillegg kommer et britisk lag. Britene har stevnerekorden på 40,81, og så får vi se hvem som står som stevnerekordholdere når kvelden er omme, sier stevneleder Vegard Rooth.

Av hekkeløpene er det den originale 300m hekk som skal løpes for begge kjønn.

- Norge har verdensmesteren på langhekk for menn, og det gror godt med unge lovende langhekkløpere for kvinner. Fremst av dem er Amalie Iuell, som får konkurranse av bl.a Aisha Naibe-Wei fra Sierra Leone. Hun er meldt i god form av hennes trener Linford Christie. Det er Anne Britt Skjeveland Sandberg som har banerekorden på distansen, mens Vilde Svortevik har den norske bestenoteringen på distansen på 40,96, sier Rooth.

Sleggerekord?

Han tror også på mulige norske rekorder i stav for kvinner og ikke minst slegge for menn.

Eivind Henriksen er meldt i storslag i slegge og den norske rekorden på 75,57 kan være i fare. Eivind Henriksens bestefar, Theodor, var pensjonert sjømann og brukte all sin tid som vaktmester, eller sjefen over alle sjefer, på Lambertseter Stadion på 70- og 80-tallet

- Han passet på stadion som om det skulle vært hans egen. Han passet så godt på at han til og med jaget bort selveste Carl Lewis når han tøyde på gresset, sier Vegard Rooth.

Første øvelse starter klokka 17.30, mens slegeøvelsen avslutter stevhet klokka 20.10

Fullstendige startlister finner du her: https://www.cleanairgames.no/