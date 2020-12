Rekdal mot Maradona, Skeid på utrygg grunn og VIFs gullsmak – alt i en ny episode av «Trikkeligaen»

En rykende fersk episode av Trikkeligaen, Dagsavisens podcast om oslofotballen, ligger klar for dine ører.

Denne uka får du høre siste nytt om VIF-damenes gulljakt, VIF-herrenes bronsejakt, Skeid-mattas skjøre tilstand og mye mer – også litt snacks om den nylig avdøde fotballegenden Diego Maradona. Visste du for eksempel at han gjestet Oslo like før 1986-VM? Trioen i studio snakker om både Maradona versus Kjetil Rekdal i Spektrum, Guds hånd mot engelskmennene og Reidar Sollies korte møte med fotballkunstneren.

– Takk for at VAR (videodømming) ikke var funnet opp i 1986. Maradonas scoring vil leve evig, konstaterer Sollie.

VIF-damenes gulljakt og mulig karanteneforviklinger får mye oppmerksomhet denne gangen. Det samme gjør det som kan bli en bronsefinale i Eliteserien for menn – nemlig VIF-Rosenborg i Oslo.

– Rosenborg har tre nederlag på rad nå. Det er nesten unikt. Da sier jo statistikken at det vil være enda mer unikt hvis de får fire nederlag på rad. Men det kan jo faktisk skje, da, når Åge Hareide skal ha sitt første besøk på Intility, poengterer Dagsavisens sportsleder.

