Det bekrefter London-klubben på sitt nettsted fredag. Reiten slutter seg til sin nye klubb 15. juli.

– Dette blir en ny utfordring for meg, og jeg ser veldig fram til det, ikke minst for å presse meg selv til å ta det neste skrittet i min utvikling som menneske og fotballspiller, sier landslagsprofilen.

– Tiden min i LSK var fantastisk. Fansen, lagvenninnene, trenerne og lederne har alltid støttet meg, og jeg håper LSK tar seriemesterskapet i Norge også denne sesongen, tilføyer hun.

Chelsea-trener Emma Hayes gleder seg stort over å ha forsterket stallen med enda en norsk spiller.

– Guro er en av de mest talentfulle unge kreative spillerne i verden, og hun blir et strålende tilskudd til vår spillerstall, sier hun.

– Hun har vinnermentalitet og personligheten som skal til for å skinne i Chelsea-drakt, og jeg gleder meg til å introdusere henne til fansen, tilføyer Chelsea-sjefen.

Reiten har vært strålende for LSK Kvinner i toppserien de siste sesongene og er ventet å bli en viktig brikke for Norge under VM i Frankrike.