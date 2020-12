Reiten briljerte som servitør da Chelsea holdt lekestue

Reiten noterte seg for tre målgivende i oppgjøret som var det første av to i mesterligaens 16-delsfinaler.

Fran Kirby sendte Chelsea i ledelsen etter kun to minutter, før den norske landslagsstjernen havnet i fokus. Først slo Reiten et hardt og presist frispark, som Millie Bright omsatte i 2-0 med hodet på bakerste stolpe.

Da var det spilt 29 minutter. Tre minutter deretter svingte Reiten en corner inn foran Benfica-målet, der Kirby satte inn sitt andre mål for dagen. Og minuttet før pause stanget den danske måltyven Pernille Harder inn 4-0 etter et nytt godt hjørnespark fra Reitens fot.

Chelsea var ikke ferdig med det. I annen omgang fastsatte Bethany England sluttresultatet til 5-0.

Guro Reiten og Maren Mjelde var begge med i London-klubbens startoppstilling til onsdagens 16-delsfinale. Kvarteret ut i annen omgang gjorde Chelsea-trener Emma Hayes fire bytter. Mjelde var blant spillerne som forlot banen, mens Maria Thorisdottir kom inn.

Reiten spilte hele kampen for Chelsea. 26-åringen fra Sunndalsøra har høstet mange lovord etter at hun forlot LSK til fordel for den engelske storklubben i fjor. Etter debutsesongen var hun nominert til en rekke priser, blant annet i kampen om å bli årets spiller.

