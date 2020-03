Regn, vind, tåke og tap

Kommentar

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Folk pakket seg sammen og prøvde å holde varmen mens de prøvde å skimte hvilke løpere som kom nærmest seg nedi bakken.

Da søndagens femmil ble avgjort måtte folk ty til mobiltelefonene eller andre skjermer. For ingen fikk se den reelle spurten mellom Alexander Bolsjonov og Simen Hegstad Krüger inne på skistadion.

I bakgrunnen lå en hoppbakke innhyllet i tåke der man håpet på et hopprenn utpå kvelden. Som heller ingen skulle få se..

Hvor mye kan gå galt samtidig for en idrettsarrangør? For en uke siden var snømangelen temaet, og løypetraseen måtte endres. Så kom det økende fokuset på koronaviruset og torsdagens avgjørelse fra Oslo kommune om å stenge arenaen for publikum. Så kom lørdagen der noen tusen mennesker droppet oppfordringen om ikke å møte opp. Under jentenes tremil avdekket ungdomsfylla seg langs traseen og mange måtte ha hjelp av Røde Kors. Politiet oppfordret foreldre til å komme opp og hente barna sine.

Den store klassiske Kollen-søndagen opprant med den sjeldne kombinasjonen av vind, tåke og regn, der Holmenkollen er et av de få stedene som klarer å å bli rammet av dette samtidig. Det aner oss at arrangøren egentlig bare ønsket å blåse av hele greia. For nå må det ryddes opp både i økonomi og omdømme. Har de 17.000 som hadde kjøpt billett krav på penger tilbake? Ja, mener juristene. Kan Holmenkollen Skifestival, som er sterkt presset økonomisk, få kompensasjon fra myndighetene? Ingen har svarene, men hele samfunnet rammes økonomisk av en sykdom ingen så komme.

Kollen-arrangøren kan verken styre virus eller vær og følte seg maktesløse. Det de kan se på er logistikken og avviklingen av Holmenkollrennene. Hvordan takle ungdomsfylla? Hva med å lage lørdag til langrennsdag og søndag til hoppdag slik at man slipper alle kryssende hensyn. Norge vant ingen langrenn! Hvem så det komme?