Av Stian Grythaugen

Det er klart etter at statsminister Erna Solberg presenterte regjeringens oppdaterte anbefalinger rundt idretten fredag.

Beslutningene er langt på vei i tråd med de rådene fagmyndighetene har gitt regjeringen om idrettsaktivitet i tiden som kommer.

Fra regjeringens side påpekes det at smittesituasjonen nasjonalt fortsatt er uforutsigbar, og at det derfor fortsatt er behov for strenge tiltak rundt idretten. Barn og unge er den gruppen det prioriteres lettelser rundt.

Det er i tråd med de signalene myndighetene har sendt den siste tiden.

Barn og unge under 20 år kan nå trene og konkurrere som normalt, både innendørs og utendørs. Kamper og cuper for denne gruppen kan i tiden som kommer arrangeres forutsatt at de samler deltakere fra samme kommune.

Det er også en forutsetning at den lokale smittesituasjonen tillater det.

Lettelser for skiløpere

I enkelte idretter som ikke innebærer nærkontakt, gis det ytterligere lettelser.

– For utendørs idretter som ikke innebærer kontakt, som for eksempel individuelle idretter som langrenn, kan man ha konkurranser med deltakere fra hele idrettskretsen eller regionen, sa statsminister Solberg.

Regjeringen åpner videre for at disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs.

– De vanlige arrangementsreglene gjelder, så det må fortsatt være et begrenset antall til stede, men dette vil gi større muligheter de siste ukene av vintersesongen, sa Solberg.

Avventer med breddeidretten

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

De nye retningslinjene vil gjelde fra midnatt natt til kommende tirsdag.

For breddeidretten kom det få gode nyheter fredag. Umiddelbart gis det ingen lettelser i smitteverntiltakene.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å vurdere å åpne for innendørstrening for breddeidretten over 20 år om to uker. Også her er forutsetningen at smittesituasjonen lokalt gjør det forsvarlig. Helsedirektoratet har sagt seg enige i denne vurderingen, og regjeringen legger seg på samme linje.

Dermed må breddeidretten fortsatt smøre seg med tålmodighet med hensyn til å komme i gang med større grad av normal aktivitet.

Voksne over 20 år kan riktignok trene utendørs forutsatt at avstand kan opprettholdes gjennom hele treningen.