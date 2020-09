Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie var klokkeklare under torsdagens pressekonferanse.

– Smittetallene viser at situasjonen er svært skjør, og vi er i en usikker situasjon. Vi ønsker ikke å stenge mer ned, men vi kan ikke åpne mer nå. De neste ukene vil avgjøre veien videre, sa statsminister Solberg.

Hun ba befolkningen være forberedt på ytterligere tiltak.

Dette betyr at det ikke ligger an til en åpning av for eksempel breddefotballen i denne omgang. Spørsmålet er vel heller om det blir noen breddefotball i det hele tatt denne sesongen.

– Tiltakene kan ikke lettes på selv om vi vet at mange innen for eksempel kultur og idrett lengter etter lettelser, poengterte Erna Solberg.

Tiltak

Regjeringen kan komme med tiltak som kan innføres ved økt smittetrykk, blant annet mulig endring av 200 personer på offentlig arrangement ned til 50, og ved lavt smittetrykk økning til 600 med seksjoner på 200 i hver.

Blir det endring av antall personer på offentlig arrangement vil dette også gjelde idretten.

– Vi har ikke ulike regler for ulike typer arrangement, så lenge det er offentlige arrangementer, så er det 200 som er grensen. Hvis den enten i lokalt eller nasjonalt tiltak går ned, vil det også gjelde elitefotballen, sier Høie

Samtidig som det ble advart om at det kan komme ytterlige tiltak for å få ned smittetallene, sa helseminister Høie at regjeringen planlegger for en gradvis gjenåpning av samfunnet, og nevnte nærkontakttrening for bredden og voksne som en del av en slik gjenåpning.

Respekt

Idrettspresident Berit Kjøll sa nylig i et intervju med NTB at hun hadde et berettiget håp om at det ville åpnes opp for voksne i ulike kontaktidretter i bredden, men slik ble det ikke.

– Samtidig har vi respekt for myndighetenes beslutning om å holde igjen ytterligere på bakgrunn av de alvorlige lokale smitteutbruddene vi har sett i Østfold og Bergen den siste tiden. Vi har tillit til de tiltakene som nå iverksettes fra både lokale og sentrale myndigheter for å få kontroll over disse smitteutbruddene, slik at myndighetenes plan for ytterligere gjenåpning kan videreføres så raskt som mulig. Jeg ber derfor våre utøvere som ennå ikke har kommet i gang med normal idrettsaktivitet om fortsatt å smøre seg med litt mer tålmodighet, het det i en pressemelding sendt torsdag ettermiddag.

(©NTB)