Reddet poeng foran tilskuere på storskjerm

Av Sjur Natvig

På tribunene i Aarhus jublet virtuelle tilskuere via videoskjermer. Ny teknologi skulle bøte på mangelen av ekte tilskuere da superligafotballen rullet igjen etter viruspandemien.

– Jeg opplevde ikke kampen så annerledes fra det vanlige, for vi har forberedt oss lenge på dette. Det er et mentalt spørsmål å finne fram til den ekte kjærligheten for fotball. Det skal ikke være om det er tilskuere eller ei som avgjør om man gidder å spille fotball, sa Mortensen.

De virtuelle tilskuerne fikk til slutt noe å glede seg over. Like fornøyde var ikke danske TV-seere da signalet hakket og skjermene gikk i svart.

Ifølge Ekstra Bladet var det rasende reaksjoner da Dplay-overføringen kranglet under den etterlengtede kampen. Noen meldte om svart skjerm, andre om store forsinkelser på signalet, mens atter andre manglet lyd.

Keepertabbe

Problemene startet etter pause, så de fleste fikk med seg den store keepertabben som ga Randers ledelsen i det 36. minutt. Simon Piesinger snappet ballen på egen halvdel, førte den over midtstreken og så at AGF-keeper William Eskelinen sto langt ute. Han fyrte løs fra 40 meter, og målvakten gjorde en dårlig figur da han hoppet opp og skjøv ballen inn i mål.

Målet kunne ha kostet AGF dyrt i jakten på sluttspillplass, men Mortensens utligning etter kraftig hjemmepress og fint forarbeid av Casper Højer og Jakob Ankersen fikk trener David Nielsen til å brøle av glede.

Mot sluttspill

Den tidligere Strømsgodset-treneren kan glede seg over at AGF på tredjeplass er seks poeng foran Randers, som er første lag utenfor topp seks. Det bør holde til plass i mesterskapssluttspillet når to runder står igjen i grunnserien.

Ut over de virtuelle tilskuerne, som alle satt foran webkamera hjemme hos seg selv, ble det sendt opptak av jubel og tilskuersang over høyttalerne på stadion, slik at det også ble en del av den mindre enn perfekte TV-sendingen.

– Det var fett. Vi kan ikke få mer ut av en kamp uten tilskuere. Det var fantastisk stemning rundt den, og folk har jobbet døgnet rundt med å få det til, sa Nielsen.

Dansk superliga menn torsdag, 21. runde (uten tilskuere):

AGF – Randers 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Simon Piesinger (36), 1-1 Patrick Mortensen (90).

Benjamin Stokke var ubenyttet reserve for Randers.