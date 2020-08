Real Madrid og Juventus ute av mesterligaen

Av Mathias Eftedal

To mål og flest scoringer for Juventus på en sesong ble det for Cristiano Ronaldo, men laget ryker ut på bortemålsregelen etter 2-1-seier fredag mot Lyon.

Med sitt første mål for dagen på straffespark like før pause, slo Ronaldo rekorden for flest mål i en og samme Juventus-sesong. Det var stjernespillerens sitt 36. mål for sesongen og med det slår Ronaldo den 94 år gamle rekorden.

Målet like før pause ble komplementert av nok et mål etter timen spilt da portugiseren ut av ingenting klinte til med venstrebeinet utenfor 16-meteren.

Ikke nok

Men de to målene var ikke nok, for Lyon, som overraskende vant første kamp i åttedelsfinalen 1–0 på hjemmebane 26. februar, tok ledelsen allerede etter ni minutter av fredagens oppgjør.

Fernando Bernardeschi felte Houssem Aouar i boksen og fra straffemerket var Memphis Depay iskald og chippet inn 1-0, økte til 2-0 sammenlagt og sikret det avgjørende bortemålet.

For selv med to Ronaldo-mål måtte Juventus ha et tredje for å unngå å ryke ut på bortemålsregelen.

Det kom aldri og laget fra Torino var heller ikke særlig nære 3-1-scoringen de trengte. Ronaldo ender på 37. mål for sesongen, to mer enn Ferenc Hirzer i 1925/26-sesongen, men en mager trøst for protugiseren, som nå er ferdigspilt for sesongen.

Få kamper

For Lyon fortsetter sesongen der laget ikke har spilt særlig mange gjeldende kamper de siste månedene.

Utenom finalen i ligacupen mot PSG 31. juli var fredagens åttedelsfinale Lyons første tellende kamp på over fire måneder.

Juventus på sin side, har spilt jevnlig siden Serie A startet opp igjen 20. juni til de avsluttet sesongen 1. august.

Men Lyon tar seg sterkt videre til kvartfinale i 15. august, når sluttspillet i Champions League skal avgjøres i Lisboa. Der møter franskmennene Manchester City, som vant det andre oppgjøret i mesterligaens åttedelsfinale fredag kveld.

Forsvarstabber hjalp Manchester City videre

Gabriel Jesus lurte Raphaël Varane ved to anledninger da Manchester City tok seg videre med 2-1-seier (4-2 sammenlagt) over Real Madrid i mesterligaen.

City hadde 2-1 å gå på fra kampen i Madrid og returoppgjøret i Manchester nesten et halvt år senere skulle det holde mer enn nok til avansement.

Sterling ga Pep Guardiolas menn en drømmeåpning da Real Madrid prøvde å spille seg ut bakfra etter ni minutter. Forsvarsspillerne og keeper spilte seg lenger og lenger tilbake på banen og til slutt fikk Gabriel Jesus presset fram ballen fra Raphaël Varane og sendte inn til Sterling som scoret sikkert.

Varane skulle bli syndebukk på nok et baklengsmål senere i kampen, men først skulle Real Madrids Karim Benzema blåse nytt liv i kampen etter en snau halvtime.

Franskmannen kombinerte med Rodrygo som løp seg fri på kanten av 16-meteren. Innlegget fra brasilianeren var gikk rett til Benzema i feltet, som headet inn 1-1. Da manglet det bare ett mål for Real for å sikre ekstraomganger.

Men istedenfor var skulle det neste målet i kampen komme fra City, nok en gang etter at en kvikk Jesus dro nytte av skjødesløst spill fra Varane.

For etter 68 minutter jaget Jesus et langt oppspill bak Varane, som klønet det til da han headet svakt tilbake mot Courtois i Real-buret. Jesus reagerte kjapt, var før keeper på ballen og vippet inn 2-1 i kampen og 4-2 totalt.

Målet var langt fra ufortjent, etter flere store sjanser for Manchester City, anført av Kevin de Bruyne, selv om Benzema var nær ved å bli tomålsscorer etter 64 minutter.

Men etter målet til Jesus var det ingen tvil og Pep Guardiolas menn er dermed klare for kvartfinale 15. august. Der venter Lyon, som slo ut Juventus i det andre oppgjøret i mesterligaens åttedelsfinale fredag kveld.

Resten av sluttspillet i Champions League skal avgjøres i Lisboa, med en finale på Estádio da Luz 23. august.

Champions League menn fredag, 1/8 final:

Juventus – Lyon 2-1 (2-2)

Mål: 0-1 Memphis Depay (str. 12), 1-1 Cristiano Ronaldo (str. 43), 2-1 Ronaldo (60).

Lyon avanserer til kvartfinale på bortemålsregelen.

Manchester C. – Real Madrid 2-1 (4-2)

Mål: 1-0 Raheem Sterling (9), 1-1 Karim Benzema (28), 2-1 Gabriel Jesus (68).

Spilles lørdag: Barcelona (Spania) – Napoli (Italia) 21.00 (1-1), Bayern München (Tyskland) – Chelsea (England) 21.00 (3-0).