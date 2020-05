Reagerer kraftig på tidlig Premier League-start

Rose, som er på utlån i Newcastle, snakket om virussituasjonen og planen rundt en Premier League-restart i en Instagram Live-sending mandag kveld. Uttalelsene er gjengitt av storavisen The Guardian.

– Myndighetene sier «bring fotballen tilbake» fordi det kommer til å løfte nasjonens moral. Jeg gir blanke i nasjonens moral, folks liv står på spill, sa Rose.

– Fotballen burde ikke engang snakket om å starte opp igjen før antallet (smittede eller døde) er kraftig redusert. Det er latterlig, tilføyde forsvarsprofilen.

Det var utenriksminister Dominic Raab som i forrige uke sa at Premier League-fotball vil løfte hele nasjonen.

Må være trygt for alle

Mandag ble det kjent at den britiske regjeringen ikke vil åpne for profesjonell idrett, selv ikke bak lukkede dører, før tidligst 1. juni. Samtidig er det åpning for at for eksempel Premier League kan komme i gang igjen uten publikum i sommer.

Manchester City-profilen Raheem Sterling antyder i likhet med Rose at han er mer enn avventende til planene.

– Det øyeblikket vi vender tilbake, må være et øyeblikk som ikke bare handler om fotballmessige ting. Det må være trygt ikke bare for oss, men for medisinske støtteapparat og dommere, sa han på sin YouTube-kanal mandag ifølge The Guardian.

– Fram til da er jeg ikke redd, men jeg er reservert og tenker på hva det verste utfallet kan bli, tilføyer den fotrappe vingen.

Bekymringen skal være stor blant mange spillere i Premier League.

– Det finnes spillere som har uttrykt uro, sa sjefen for spillerforeningen PFA, Bobby Barnes, mandag.

Samtaler pågår

Klubbene i den engelske eliteserien fortsetter i dagene som kommer sine samtaler om neste skritt i «Project Restart», som har som mål å kunne gjenoppta fotballsesongen så raskt som mulig.

Så langt har Englands øverste fotballserie ikke formelt fått grønt lys til å gjennomføre planen, og søndag uttalte statsminister Boris Johnson at «dette er ikke riktig tidspunkt til å lette på restriksjonene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset på De britiske øyer».

12. juni er nevnt som en mulig oppstartsdato for kamper. Spill for tomme tribuner og på nøytrale arenaer er sannsynlige grep. En rekke klubber har samtidig uttrykt motvilje mot å spille på andre baner enn sin egen.

Samtidig jobber klubbene med å virusteste sine spillere. Tirsdag melder BBC at Wolverhampton har opprettet en «drive-in»-testløsning utenfor klubbens hjemmearena. Klubben er den første i Premier League som tar dette grepet.