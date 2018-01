Rask remis for Carlsen mot Anish

Sport

Av NTB

Magnus Carlsen satte Giri under et stort press med sitt 23. trekk. Nederlenderen måtte bruke lang tid på å finne ut av stillingen, men etter 31 trekk hadde spillerne blitt enige om remis.

Carlsen hadde spilt to remis og vunnet ett parti før møtet med Giri. Etter partiet står han med 2,5 poeng, mens den nederlandske motstanderen står med 3 poeng etter to seirer og to remis.

Kramnik

I femte runde onsdag skal den norske verdensmesteren ut mot russiske Vladimir Kramnik med hvite brikker. Turneringen består av hele 13. runder.

Turneringen i Nederland var den Carlsen debuterte internasjonalt i som 13-åring i 2004. Han gikk til topps i turneringen i 2010, 2013, 2015 og 2016, mens i fjor ble det annenplass bak amerikaneren Wesley So. (NTB)