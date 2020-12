Rashford sørget for en perfekt avslutning på 2020 for Manchester United

Det ble langt fra like fartsfylt tirsdag mot Wolverhampton som sist oppgjør for United på Old Trafford mot Leeds. Da det ble 6-2 og 24 cornere. Nå? 1-0 og fire (!).

Edinson Cavani trodde han hadde gjort 1-0 etter 70 minutter, men ble korrekt vinket av for offside.

Utenom det skapte ikke Ole Gunnar Solskjær og co. all verdens mot et lavtliggende og kompakt Wolverhampton-lag, som hadde flere gode muligheter.

Helt fram til det var spilt over 93 minutter. Bruno Fernandes slo en lekker stikker i bakrom mot Marcus Rashford, som tok med seg ballen inn i boks. Han skjøt via Romain Saïss, ballen skiftet retning og gikk til slutt i mål.

De tre poengene betyr at Solskjær og co. går inn i 2021 med en andreplass i ligaen. 30 poeng på 15 kamper er fasit. Opp til serieleder Liverpool er det nå bare to poeng.

Les også: Forrykende Leeds-målshow sjokkerte West Brom

Flere Wolves-sjanser

Wolverhampton skapte den første farligheten etter 13 minutter. Ruben Neves skjøt fra distanse, men David de Gea fikk bokset unna.

Ti minutter senere ristet det i metallet bak samme mann da Romain Saïss stusset et Joao Moutinho-frispark i tverrliggeren.

Halvtimen var unnagjort da Bruno Fernandes kom til en eventyrlig mulighet. Mason Greenwood slo et perfekt innlegg på bakre stolpe, der Fernandes dukket opp og skjøt mot mål. Landsmann Rui Patrício i Wolverhampton-buret vartet opp med en mesterlig redning og hindret 1-0 til hjemmelaget.

Så tok det nærmere 40 minutter før det ble farlig igjen. Edinson Cavani trodde han hadde pirket inn 1-0 etter en corner, men ble vinket av for en soleklar offside.

Det så ut til å ende 0-0 før Saïss var uheldig på overtid. Dermed ble det 1-0 til United.

Les også: Superbytte ga ny Arsenal-seier