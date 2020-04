Raja åpen for å endre søknadskriteriene for idretten

Lotteri- og stiftelsestilsynet offentliggjorde søknadstallene for statlig kompensasjon onsdag formiddag. Av en total krisepakke på 700 millioner til idretten, frivilligheten og frivilligheten i kulturen kom det inn søknader om kompensasjon på i alt 371 millioner, av disse 264 millioner alene til idretten.

Alt i alt ble 2324 søknader levert.

– Dette er penger som vil bli utbetalt raskt hvis det er slik at søknadene oppfyller kriteriene, sier kulturminister Abid Raja til NTB.

Raja har også en klar plan for hva som vil skje med de 329 friske millionene som det ikke ble søkt om i første omgang.

– Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer. Jeg har allerede vært i kontakt med Berit Kjøll (president i Norges idrettsforbund) og Stian Slotterøy Johnsen (generalsekretær i Frivillighet Norge), og i samråd og dialog med dem skal vi se på kompensjonsordninger ut over frafall av billettinntekter, sier Raja.

Kulturministeren vil be Stortinget om utvidede fullmakter for å få til dette slik at ordningen skal treffe breddeidretten enda bedre.

– For at vi skal kunne gi kompensasjon også ut over tap av billettinntekter og merutgifter er Stortinget nødt til å godkjenne dette. Systemet er sånn, sier Raja.

Torsdag er det budsjettkonferanse i regjeringen, og Raja vil da informere sine regjeringskolleger og drøfte hva som skal skje framover.

– Vi er de første til å være klar med utbetalinger, sier statsråden.

(NTB)