I 2022 arrangerer som kjent Qatar fotball-VM, men tirsdag starter det som er det lille vorspielet i det omstridte landet: VM for klubblag.

Formatet er helt annerledes enn et fotball-VM, men mesterskapet er et veiskille for Qatar. Når Liverpool klyver inn på den store scenen onsdag kveld, er det samtidig starten på Qatars lange vei mot fotball-VM med et sportslig fokus.

Så langt har det meste handlet om alt annet.

Går til sak

Nå har påtalemyndigheten i Frankrike bestemt seg for å starte en rettslig etterforskning av tildelingen av VM, som de mener var basert på korrupsjon.

Det vil bli enda mer utenomsportslig støy.

Tirsdag møtte Liverpool-manager Jürgen Klopp mediene i Qatar og fikk selvsagt spørsmål om landet turneringen spilles i.

– Uansett hva jeg sier, så vil det ikke hjelpe situasjonen, men bare skape nye overskrifter. Vi har kommet hit, og ble ønsket veldig godt velkommen. Dersom idrettsutøvere må avgjøre om de vil ta del i et arrangement, er det ikke riktig. Jeg har min mening om det, og selvsagt mener jeg at alle bør behandles likt. Vi er her bare for å trene noen dager, og spille. Det er det, sa Klopp ifølge liverpool.no.

– Når du reiser til andre land må du respektere deres land. Jeg må respektere reglene i England etter å ha flyttet dit, la han til.

Byttet hotell

Men også Liverpool har hatt sine utfordringer på veien. De har blant annet byttet hotell i Doha fordi de ble kjent med at byggingen av det opprinnelige hotellet brøt med menneskerettighetene. Arbeiderne der skal ha blitt tvunget til å arbeide skift på tolv timer i 45 varmegrader for 80 kroner dagen, ifølge den engelske avisen The Guardian.

Men historikken til de nye arenaene er ikke stort bedre.

Dessuten har Liverpool advart sine egne supportere om hva som venter i Qatar. Blant mye annet:

*Homofili er ulovlig.

*Alkohol kan man bare nyte på utvalgte steder.

*Kvinner bør gå med tildekkede skuldre og knær.

Landet har arrangert en rekke mesterskap i store idretter, men det er fotballen som har den store supporterkulturen.

Det er ikke så mange av dem i klubb-VM, men hvordan skal man håndtere massene i 2022?

FAKTA OM KLUBB-VM

Sluttspillet i klubb-VM i fotball samler de kontinentale vinnerne i verden. Liverpool er kvalifisert som vinner av Champions League.

Kampprogrammet:

Tirsdag: Semifinale: Flamengo (Brasil) – Al Hilal (Saudi-Arabia) 18.30. Kamp om 5.-plass: Al-Sadd (Qatar) – Espérance de Tunis (Tunisia) 15.30.

Onsdag: semifinale: Monterrey (Mexico) – Liverpool (England) 18.30.

Lørdag: Bronsekamp 15.30, finale 18.30. Kampene sendes på VGTV.

I tillegg til klubb-VM i fotball og friidretts-VM i år, har Qatar hatt VM i svømming i 2014, VM i håndball i 2015, VM i boksing i 2015, VM i landeveissykling i 2016 og VM i svømming i 2018.

VM i fotball arrangeres i november/desember 2022.