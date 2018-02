Putin ba russernes OL-deltagere prestere

Sport

Av Geir Andreassen

Russlands president Vladimir Putin bad onsdag landets OL-utøvere glemme alt om dopingskandaler når de skal konkurrere i Pyeongchang.

Russland som nasjon er utestengt fra OL i Pyeongchang, men 169 russere er blitt invitert av Den olympiske komité (IOC) til å delta under nøytralt flagg som «olympiske utøvere fra Russland» (OAR).

Putin møtte utøverne og sa at han er lei for at han ikke har greid å skjerme den fra dopingskandalen og dens konsekvenser.

– Jeg ønsker at dere ikke tenker på noe av det som har skjedd under OL-forberedelsene deres, sa Putin til utøverne som var samlet i presidentpalasset onsdag.

Han sa også at han håpet at utøverne nå har fokus på konkurransene. Han la til at hundretusenvis av fans vil følge dem og håper at de skal vinne.

Utøverne stilte i sine godkjente røde eller grå treningsdrakter uten det russiske flagget, men seansen manglet ikke russisk patriotisme.

Ishockeyspillerne Pavel Datsjuk og Ilja Kovaltsjuk kom fram til Putin og overrakte ham en russisk trøye med navnet hans på ryggen sammen med signaturen til spillerne. På fronten sto det: «Russland i mitt hjerte».

Noen av utøverne hadde treningsjakkene sine åpne slik at T-skjortene med det russiske flagget syntes.

Russerne har ikke lov til å vise det russiske flagget i Pyeongchang eller feire med flagg gitt fra tribunen. Hvis de skulle vinne er det den olympiske hymnen som skal spilles. (NTB)