Først valgte Erling Braut Haaland å sette seg i en meditasjonsposisjon da Dortmund-spissen banket inn både sitt andre i 2-1-seieren over Paris Saint-Germain på hjemmebane i åttedelsfinalen i mesterligaen i midten av februar.

– Jeg elsker å meditere. Det gir meg ro, og jeg føler meg komfortabel. Det er derfor jeg noen ganger feirer på det viset når jeg scorer, sa Haaland til Esporte Interativo etter kampen.

Så dukket det opp et Snapchat-bilde av Haaland med bildeteksten «min by, ikke deres» som er et Paris-filter. Det skal ha fått PSG-stjernene til å ha sett rødt. I etterkant har flere sagt at bildet ikke var ekte, men det tirret uansett Neymar og co.

Tok igjen

Så vant PSG 2-0 i returoppgjøret på Parc des Princes 11. mars foran tomme tribuner, som sørget for 3-2-avansement for det franske laget. Da Neymar scoret åpningsmålet i kampen, valgte han å feire som Haaland gjorde på hjemmebane noen uker i forveien.

Også i garderoben etter kampen viste flere videoer at PSG-spillerne satte seg sammen i «Zen»-posisjon, akkurat som Haaland da han scoret.

Ifølge den brasilianske forsvarsbautaen Marquinhos var det planlagt.

– Han liker å gjøre sånne ting. Neymar er ikke bare en fotballspiller. Han er ikke redd for å stikke seg fram og svarer alltid når folk er provoserende, sier Marquinhos i et intervju med YouTube-kanalen Desimpedidos.

Irettesettelse fra Uefa

Etter kampen var det Neymar sin tur til å legge ut et bilde. Bildeteksten lød «Paris er vår by, ikke deres», med bilde av Neymar sittende i den samme posisjonen som Haaland gjorde etter sitt mål i Tyskland.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ga den franske hovedstadsklubben en formell advarsel for usportslig opptreden etter kampen, men klubben fikk ingen bot.

PSG er videre i mesterligaen, men som følge av koronaviruset er alle andre kamper i turneringer i Uefa-regi utsatt inntil videre. (NTB)

