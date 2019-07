Carolina Panthers-forsvareren Eric Reid kommer til å knele i protest under nasjonalsangen i årets seseong, skriver The Guardian.

Det hele startet i 2016 da den afroamerikanske San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen var særlig politiets behandling

av minoriteter. Flere spillere i National Football League (NFL) fulgte opp, til presidentens store misbilligelse.

Reid og Kaepernick er gode venner, og i et intervju med The Charlotte Observer på søndag uttalte Reid:

– Hvis det kommer en dag der jeg føler at urettferdigheten blir snakket om, og vårt folk ikke lenger blir diskriminert og drept over brudd på trafikkregler, kommer jeg til å slutte å protestere.

Og legger til:

– Foreløpig har jeg ikke sett det skje.

Mener landet går i feil retning

Protestene førte til at president Donald Trump i november 2017 twitret at protesten var respektløs, og oppfordet NFL til å utestenge spillerene for resten av sesongen.

Reid mener USA beveger seg i feil retning, og mener presidentens uttalelser stadig blir mer rasistiske, skriver The Guardian.

– Man skulle tro at det var enkelte ting vi var forbi, som visse måter å behandle folk på. Jeg trodde vi hadde kommet til et sted der man elsker sin neste som seg selv, sier han.

I mai i fjor mente Reid at NFL holdt han utenfor ligaen på bakgrunn av hans politiske standpunkt, og han ble ikke signert med Panthers før sensongen allerede hadde startert i september. Kaepernick står derimot uten lag, og mange mener lagene ikke tør å signere han, skriver avisen.

I fjor ble Kaepernick Nikes ansikt utad med slagordet : "Tro på noe. Selv om det betyr at du må ofre alt".

Det skremmer forøvrig ikke Reid fra å fortsette å protestere.

– Vi må fortsette å kjempe. Vi må sørge for å legge press på de menneskene som lager lovene i dette landet, sier Reid til The Guardian.