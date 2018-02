Prestasjonen Preston

Sport

Av Reidar Spigseth

Den tradisjonsrike klubben nordvest for Manchester har spilt godt fra seg denne sesongen. Til tross for små ressurser og unge spillere leverer klubben gode prestasjoner på banen, samtidig som de mektigere konkurrentene opplever formsvikt og motgang. Etter to kamper denne uka ligger The Lilywhites ligger tre poeng bak sjetteplassen, og den gylne mulighet til kvalifiseringsspillet til Premier League. Det må være en forlokkende tanke for klubbfansen som kanskje er etterkommere av supporterne fra Prestons storhetstid. Det gjelder bare for klubben å lære seg å vinne kampene sine, så kan supporterne fortsette å holde blikket på play off-plassene.

Preston North End er en gammel klubb, faktisk en av de eldste på fotballøya – og som fortsatt er i drift. Dermed er det ikke sagt at Preston North End hører til på fotballmuseum. Selv om det er temmelig lenge siden klubben var blant de store. Dette er i klubben som i sin tid spilte en hel ligasesong uten tap. De vant FA cupen uten å slippe inn mål. Preston var med på å starte Fotball League. De har fortsatt den engelske rekorden for antall mål i en kamp, med 26-0-seieren over Hyde i FA cupen. Men dette er fotballnostalgi. Preston var konger på banen i viktoriatiden. At Preston fortsatt er den fjerde-femte mest suksessfulle klubben i engelsk fotballhistorie, skyldes framgangene fra da Jack the Ripper satte skrekken i Londons befolkning. Triumfene tilhører 1880-tallet, men Preston kan skryte av å være den første klubben som tok «The Double».

Preston hadde vært klubben med flest Football League-kamper gjennom fotballhistorien, hadde det ikke vært for Notts County har noen flere. Klubbens siste store trofé var FA cuppokalen i 1938. Det begynner også å bli en stund siden Bill Shankly figurerte i Prestons hvite hjemmedrakter.

På engelsk toppnivå har Preston ikke figurert siden 1970-tallet, og i nyere tid har klubben virret mye nede på tredje, fjerde og femte nivå.

The Lilywhites fant veien opp igjen av dalføret på slutten av 1990-tallet, da en viss David Moyes ble manager. Han ledet klubben opp i Championship igjen. På 2000-tallet har klubben fått kjenne på drømmen om Premier League flere ganger, men tapt for Bolton, West Ham og Leeds United i play off-spillet.

De to siste sesongene har Preston avsluttet i øverste del av Championship-tabellen, en imponerende prestasjon med tanke på at The Lilywhites har det tredje minste budsjettet i ligaen. Imponerende er det også at Preston har spilt uavgjort mot Wolves og Aston Villa den siste uka. Wolves og Villa framstår som to sterke kandidater til direkte opprykk – på en tid da de opprykksjagende Championship-klubbene, mange av dem gamle storklubber, begynner å gå tom for kamper å tape.

I den jevne vårinnspurten – hvor halvparten av lagene fortsatt er med i opprykkskampen – taler Prestons stabile prestasjoner til klubbens fordel. Preston er klubben med flest uavgjortkamper denne sesongen – 15 i tallet til nå. Og laget som ledes av Alex Neil har bare tapt seks ligakamper så langt – det er bare suverene Wolverhampton som har gått på færre nederlag. Med noen trepoengere med i bagen de neste ukene, kan Preston rykke fra andre (yngre) gamle storklubber som har mye mer å tape.