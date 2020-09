Ifølge britiske medier kan det medføre betydelig inntektsbortfall for den engelske eliteserien og dermed også klubbene, som allerede har lidd store økonomiske tap som følge av viruspandemien.

Avtalen med strømmetjenesten PPTV var på 564 millioner pund over tre år. Årsaken til at Premier League terminerte den er ifølge flere medier, blant dem BBC og avisa Independent , at PPTV ikke har innbetalt 160 millioner pund som forfalt i mars.

– Premier League bekrefter at vi i dag terminerte avtalen om TV-overføring av våre kamper i Kina med lisenshaveren der. VI kommer ikke til å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, heter det i en uttalelse fra ligaen.

PPTV eies av Suning Holdings, som blant mye annet også eier den italienske fotballklubben Inter.

