Premier League-klubb håper å slippe inn publikum i starten av neste måned

Etter at koronapandemien satte Premier League på pause fra mars til juli har kampene så langt blitt spilt for tomme tribuner.

Britiske myndigheter har også bestemt at det vil være tomt når en ny sesong starter opp 12. september, men onsdag opplyser Arsenal at man håper å slippe til publikum fra fjerde serierunde.

På sine nettsider skriver klubben at den basert på gjeldende retningslinjer fra den britiske regjeringen håper å kunne ønske supportere tilbake på sin arena fra 3. oktober. Da spiller Arsenal hjemme mot Sander Berges Sheffield United.

– Kapasiteten vil i utgangspunktet bli kraftig redusert på grunn av retningslinjene, Premier League-direktiver og vårt ansvar for å sørge for publikums sikkerhet, skriver klubben, som opplyser at det da kun vil være medlemmer med Premium sesongkort som vil få mulighet til å skaffe billett.

