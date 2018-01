Praktfulle scoringer og seier til United

Sport

Noen timer før kampstart på Old Trafford ble det klart at Paul Lambert erstatter Mark Hughes som Stoke-manager. Lambert så oppgjøret i Manchester fra tribuneplass, og fikk se at laget hans aldri var spesielt nær å ta poeng.

I stedet var det hjemmelaget som styrte begivenhetene og hadde begge hendene på rattet gjennom mesteparten av kampen.

Kun ni minutter var spilt da Antonio Valencia trakk seg inn i banen og banket ballen i lengste hjørne bak Stoke-keeper Jack Butland. Scoringen var strålende av United-kapteinen, som var tilbake i startoppstillingen etter fire kampers skadefravær.

Pogba regissør

Etter ledermålet yppet gjestene seg et par ganger, men neste mål kom også til Jose Mourinhos United-mannskap. Sju minutter før pause var Paul Pogba servitør og fant lagkamerat Anthony Martial i god posisjon utenfor 16-meteren. Franskmannen satte ballen hardt opp i hjørnet bak keeper Butland.

Pogba, som igjen var svært sentral for United, sto også bak den målgivende pasningen til Valencia 1-0-mål.

Romelu Lukaku har fått kritikk for ikke å score nok mål for United, men mandag fikk belgieren nettsus. 72 minutter var spilt da Lukaku fikk ballen av lagkamerat Martial inne foran Stokes mål og hamret den i nærmeste hjørne etter å ha holdt et par Stoke-forsvarere unna.

Da var kampen for lengst avgjort.

Sanchez til United?

Samtidig som United reduserte serieleder Manchester Citys forsprang på tabelltoppen til 12 poeng, meldte britiske medier om at Old Trafford-klubben skal være i ferd med å vinne dragkampen om Arsenal-spiller Alexis Sánchez mot byrivalen.

Sanchez, som er på utgående kontrakt Arsenal, står foran et sannsynlig klubbskifte. Manchester City har lenge jaktet på chileneren, men skal angivelig ikke være villig til å innfri prislappen på 35 millioner pund.

Mandag kveld meldte BBC at City-ledelsen har gitt opp å sikre seg Arsenal-stjernen. Dermed kan United i stedet bli neste stopp.

Ifølge Sky Sports skal også Arsenal foretrekke at Sanchez havner på Old Trafford, fordi United skal være villig til å la Henrikh Mkhitaryan gå motsatt vei som en del av avtalen. Mandag var ikke Mkhitaryan med i troppen til oppgjøret mot Stoke. Manager Mourinho bekreftet at årsaken var midtbanespillerens usikre framtid.