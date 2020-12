Innlandet politidistrikt bekreftet mandag ettermiddag til NTB at de på eget initiativ har opprettet etterforskning av Solbakken for karantenebruddet søndag, da han var på kamp på Hamar.

Men også mandag brøt Solbakken reglene.

Det er i et intervju som er blitt sendt på TV 2 at den ferske landslagssjefen sitter i landslagstøy og snakker om jobben. Sportssjef Vegard Janssen Hagen i TV 2 bekrefter overfor NTB at intervjuet ble gjort mandag formiddag.

Solbakken har vært i karantene siden han kom hjem til Norge etter å ha fått landslagssjefjobben, og karantenetiden går først ut tirsdag.

NFF: – Ikke bra

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til NTB at han ikke kjenner til om Solbakken har vært fysisk på jobb mandag, og at landslagssjefen selv må ta ansvar for at han var på kamp søndag.

– Det er, som Ståle selv sier, ikke bra å bryte karantenebestemmelsene. Uavhengig av årsak, sier Bjerketvedt til NTB.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Andersen, sier til NTB at Solbakken kun var en kort tur innom lokalene.

– Ståle var på Ullevaal i dag, men er tilbake på Hamar nå. Han var innom i kort tid i våre lokaler for å hente klær. Deretter benyttet vi lokaler utenfor NFFs arbeidsplass, som ikke er i bruk til daglig, for å holde avstand, sier Andersen.

Hun sier NFF har oversikt over hvem som var i nærheten av Solbakken.

– Vi har god oversikt. De få det gjelder holdt god avstand, men har selvsagt fått beskjed, sier hun.

Var på kamp

Dagbladet meldte tidligere mandag at Solbakken brøt karantenetiden da han var på stadion under HamKam – Lillestrøm søndag.

«Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag … Må beklage den», skriver Solbakken i en sms til avisen .

Dette bruddet på karanteneplikten er nå under etterforskning av Innlandet politidistrikt.

– Vi undersøker om det er grunnlag for å gå videre med saken og eventuelt bøtelegge ham. Hvis man leser både VG og Dagbladet, ser det rimelig klart ut hva som har skjedd, og han innrømmer det, så vi får ta stilling til om det blir nødvendig med avhør, sier politiadvokat Tom Gjestvang til NTB.

Brudd på karanteneplikten kan straffes med bøter på opp mot 20.000 kroner eller fengselsstraff.

Skulle på VIF - Rosenborg

Kommunelege Ketil Egge i Hamar kommune sier at de vil ta kontakt med Solbakken.

– Som vi ellers gjør i slike situasjoner, kontakter vi den det gjelder, hører hva som er tilfellet og gir veiledning ved behov. Smittevernreglene våre er overordnet et tillitsbasert system, og vi har god erfaring med at systemet nettopp baseres på tillit, sier Egge til NTB.

Han understreker at kommunelegen hittil i pandemien ikke har anmeldt noen for karantenebrudd, og heller ikke vil gjøre det nå.

– Det er mye som har skjedd den siste tiden, og dagene har nok gått litt over i hverandre for vår nye landslagssjef. Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at telling av dager blir godt håndtert fremover, at ni er ni og ti er ti, sier Gro Tvedt Anderssen til Dagbladet.

Etter planen skulle Solbakken overvære eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg mandag kveld og også delta i Eurosports TV-sending. Til VG bekrefter han at han nå blir hjemme.