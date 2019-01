Politianmelder VIF-Klanen for «Redd ulven, skyt bønda»-trøye

Ulvedebatten raser igjen i disse dager. Men at en T-skjorte fra Klanen, Vålerengas supportergruppe, skulle skape raseri hos ulvetilhengere og bønder, det kom nok noe overraskende på mange.

Klanen har nemlig nå til salgs en ny T-skjorte i butikken sin med teksten: «Redd ulven, skyt bønda».

Selv Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har latt seg provosere, litt i hvert fall.

«Det er lov å bruke huet! Jeg liker friske ytringer, men dette er over streken. I ordskiftet bør vi ikke spøke med å skyte andre!», mener Vedum på sin egen Facebook-side onsdag.

Takker Trygve

Hos Klanen er de fornøyde både med salget og blesten rundt T-skjorten.

– Jeg tror vi kan takke Trygve for store deler av salget vårt. Men det er ingen som er mindre farlige for han å snakke ned enn Klanen. Du støter bort et par fra Oslo, mens han får vist hvor han står, sier Klanens talsmann Erling Rostvåg.

Anmeldt

Klanen er sågar politianmeldt.

«Anmeldelse leveres i dag for oppfordring til vold og drap! håper at politiet tar dette like alvorlig som om noen sier noe negativt om andre på nettet ...», skriver Leon Edal Larsen på Facebook.

– Ja, han har anmeldt, bekrefter Rostvåg som har fått en kopi av politianmeldelsen.

– Jeg er enig med han i at oppfordring til vold er ulovlig, men er uenig i at dette er en oppfordring til vold, legger han til.

Banner

Onsdag solgte Klanen over 100 T-skjorter fra butikken sin, ifølge Rostvåg.

For VIF-tilhengere er «Redd ulven, skyt bønda» et slagord mange husker fra et banner under en cupkamp mot Elverum i 2014.

– Skjønner du reaksjonene?

– Reaksjonene er alt fra ha, ha til «jeg skal drepe deg», som er langt over streken. Men de fleste som mener dette, mener også at T-skjorta er et innlegg i den politiske debatten, noe den ikke er, legger Rostvåg til.

