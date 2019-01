Pochettino har vært regnet som en het kandidat til å bli manager i Manchester United når Ole Gunnar Solskjærs vikarperiode er over ved sesongslutt, men han hevder han vil fullføre jobben i sin nåværende klubb.

Kritikk har de siste dagene blitt rettet mot Tottenhams argentinske manager etter at klubben røk ut av to cuper på fire dager. Tap på straffer mot Chelsea i ligacupens semifinale, og 0-2-tap borte mot Crystal Palace i fjerde runde i FA-cupen søndag, gjør at Tottenham står i fare for å gå nok en sesong uten å vinne et trofé.

Til tross for at Pochettino ikke har vunnet et eneste trofé i sin managerkarriere, ser han på en topp fire-plassering i Premier League som en større bedrift, og mener han har overprestert ved å ta Tottenham til mesterligaen samtidig som klubben har bygget nytt stadion.

– Jeg kommer til å bli i klubben til den har oppnådd alt det den ønsker. Da jeg kom til Tottenham var jeg klar over utfordringen, og at det kom til å bli tøft, sier Pochettino.

– Ingen trodde på oss

– Vi er ofre for vår egen suksess. Klubben var på et helt annet nivå da jeg tok over, ingen trodde på oss, ingen trodde at måten vi jobbet på ville gi klubben suksess.

Men Pochettino har levert varene i Nord-London og tatt Tottenham til spill i mesterligaen de tre siste sesongene.

– Det var drømmen til fansen, de ansatte og spillerne: å spille i mesterligaen. Spør du meg om jeg er enig i at det å vinne en hjemlig cup vil hjelpe klubben til å ta det siste steget, er jeg ikke enig, sier 46-åringen.

Tottenhams siste trofé ble satt i premieskapet tilbake i 2008.

– I løpet av de siste fire årene har vi spilt fire semifinaler og én finale. Vi forsøker, vi er nær.

Tror ikke på forsterkninger

Den tidligere Southampton-manageren innrømmer at laget hans ikke er ferdig utviklet, selv fire år etter at han overtok.

– Nå konsentrerer vi oss om å vinne hver eneste kamp i alle turneringer, men av forskjellige årsaker mangler vi fortsatt noe som gjør at vi ikke leverer (titler).

Pochettino skal ha skryt for å holde laget hans i toppen, til tross for at pengebruken ligger langt lavere enn rivalene. Dersom ikke Tottenham henter nye spillere innen overgangsfristen går ut torsdag, går klubben gjennom de to siste overgangsvinduene uten en eneste forsterkning.

Spurs-manageren sa nylig at klubben jobber med enkelte overganger, men at han ikke tror det kommer nye spillere inn dette vinduet heller. (NTB)