Sport

– Vi legger opp til en gedigen fest under klubbmesterskapet 6. mars. Da vil hele klubben være til stede. Tusen deltakere stiller til start. Det kommer til å bli en heidundrende feiring, sier Annik Bjørndal, daglig leder i Lyn Ski.

OL-debutant Simen Hegstad Krüger har gjort det sensasjonelt godt i Pyeongchang.

– Han er OL-konge, og han fortjener det, uttalte landslagstrener Tor-Arne Hetland etter dagens stafett der Norge tok gull, mye takket være en knallsterk tredjeetappe av Krüger.

Store forbilder

Da Krüger vant tremila sist søndag, fikk Lyn sin første olympiske mester siden Ivar Formo tok gull på femmila i 1976.

Men Bjørndal gjør det klart at det ikke bare er Krüger Lyn skal feire under klubbmesterskapet 6. mars.

Krügers klubbkamerat Hans Christer Holund har også vært med å sette skiklubben Lyn på kartet igjen. Holund tok bronse på tremila, og han var bare elleve sekunder fra samme medalje på 15-kilometeren.

– Det er helt fantastisk det Simen og Hans Christer har gjort – det er nesten ikke til å tro, sier Bjørndal.

Krüger er nå på vei hjem. Hollund blir igjen for å gå femmila.

Bjørndal sier de to Lyn-gutta er veldig godt likt i klubben.

– De er veldig hyggelige og ålreite gutter, veldig nedpå. OL-prestasjonene deres gir en enorm motivasjon for alle i klubben.

Hun forteller at medaljevinnerne er flinke med de minste i klubben.

– De er med på sommerskiskole og stiller opp. Da vi arrangerte Lyn-løpet med hundrevis av unger, løp Simen alle etappene sammen med barna, sier hun og legger til:

– Det er godt å ha forbilder som går foran i sporet, selv om de færreste kommer så langt. Barna identifiserer seg med dem. De har satt drømmer i hodene på veldig mange.

– Alt å takke lyn for

I et intervju med Dagsavisen før helgen, snakket Krüger om hvor mye klubben har betydd for ham.

– Jeg har alt å takke Lyn for. Det var skiglede i fokus, det viktigste er at du trives med å trene, å være en del av et miljø. Jeg begynte der egentlig ikke for å gå på ski, men for å være sammen med kameratene. Men så utviklet det seg. Jeg prøvde både fotball, løping og orientering, men det var ski jeg syntes var morsomst. Det varmer å høre at de arrangerte klubbfrokost fredag for å følge denne 15-kilometeren.

Dagsavisen snakket også med faren Lars Krüger i Pyeongchang. Han fortalte at sønnen ikke gråt da han tapte skirenn som barn.

– Han tålte å tape, han var ingen barnestjerne, og det får han kanskje betalt for nå.